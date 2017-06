Frank en su Tinta

GRAVE, seria y de coraje, fue la acusación que hizo Lenin Carbajal Cabrera, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en contra de Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”. El funcionario federal reveló que el supuesto defensor de los pobres de La Montaña se niega a revisar el padrón de damnificados del 2013 porque en la lista aparecen muchos que no lo son, incluso hay servidores públicos protegidos por Abel Barrera. Indicó que los gobiernos federal y estatal mantienen ayuda casi permanente a 16 mil presuntos damnificados por Ingrid y Manuel de la región Montaña, entre ellos servidores públicos, quienes protegidos por el director de “Tlachinollan, no permiten que el padrón sea depurado a pesar de que ya no se justifica la entrega del recurso. El problema surgió porque de los 60 millones que se asignaron del 2013 al 2016 para el programa especial de alimentación, en este 2017 disminuyó a 15 millones debido a los ajustes financieros, lo que causó la inconformidad de los damnificados, quienes protestaron en Tlapa. “Ya pasaron cuatro años y se entiende que la gente damnificada ya debe tener cómo cultivar las tierras”, dijo el funcionario federal. Sobre si ya no es necesario continuar con el programa alimentario para las personas que aún habitan en albergues, Carbajal comentó que sí, pero sólo para quienes “realmente lo necesitan”. Reveló entonces que, de las 16 mil familias beneficiadas con ese programa, entre ellos “gente que se ha detectado que incluso son servidores públicos”, podría reducirse a 10 mil o 6 mil personas que realmente necesitan el apoyo. Sin embargo, el funcionario aceptó que no han podido reducir el padrón porque “lo manejan ellos (Abel Barrera y su gente)”, y “no han permitido la depuración ni la revisión”. Expresó incluso que los directivos se molestaron porque a partir de enero que fue designado al frente de la CDI, fue directamente a entregar el recurso de acuerdo con las listas de beneficiarios, “lo que les causó molestia”. No obstante, comentó que el padrón será revisado desde que se implementó, en septiembre del 2013, para descartar actos de corrupción o desvíos de recursos, pues reiteró que aún hay beneficiarios que al mismo tiempo son servidores públicos. ¿Dónde hemos visto eso?......... LECTORES reclamaron al Tintero por no incluir en la lista de aspirantes del PRD a la alcaldía de Iguala a la diputada Silvia Romero Suárez. Plana corregida…... TAMBIÉN (lectores) hicieron llegar al Tintero la noticia de que el maestro Antonio Galarza Zavaleta está un poco delicado de salud y que, en caso de que no pueda, Benjamín Domínguez Martínez sería el candidato del PAN a la presidencia municipal de Iguala……… Y MILITANTES de Morena en Iguala indicaron que el maestro Felipe Ramírez no es el único aspirante a la alcaldía y que existen otros con las mismas posibilidades de lograr la candidatura (plana corregida 2)……… EL REGIDOR de Desarrollo Social, Nemesio Álvarez García, regresó a función edilicia en Iguala, luego de haberse sometido a una delicada intervención quirúrgica. Todo salió bien y afirma que “hay Neme para rato”…….. SIMPLE pregunta: ¿Dónde anda Miguel Ángel Garduño Román?........ PUNTO