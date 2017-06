Revista de la Semana

Ya lo comentábamos con anterioridad, el nuevo modelo educativo no es ni nuevo, ni tampoco modelo y menos una guía o proyecto, para la renovación del aprendizaje. Esto me hace recordar que el Nuevo Modelo Educativo es muy parecido a aquella ciudad española de las tres mentiras, Santillana del Mar, no es ni santa, ni es llana, ni se encuentra a la orilla del mar.

El gobierno actual, en materia educativa no cesa de recurrir a la mentira. Una y otra vez, presume de algo que no es; hace alarde de algo que no ha alcanzado. Y con una agravante, ostentar o presumir lo que se tiene que en realidad no es nada es de mal gusto, pero exhibir como un logro lo que no existe es mentir, es simple demagogia. Propaganda falsa.

El pasado 31 de mayo, el Presidente, acompañado del Secretario de Educación Pública fue a una escuela a pregonar que la reforma educativa “va”. Sus palabras fueron: “Es una reforma educativa que pareciera que estuviera agotada y no lo está, estamos en el proceso de implementarla, de llevarla a cabo, de hacerla realidad”. Algo nada más falso, pues en lo que toca al proceso educativo, la reforma no puede estar agotada, porque no existe, porque ni siquiera está en marcha.

La reforma educativa, entendida como cambio –e incluso propuesta de cambio- de lo que sucede en las aulas no se ha puesto en marcha, porque el Nuevo Modelo Educativo no se ve por ninguna parte. El documento que lleva tal nombre, repito, no es ni nuevo, tampoco modelo y menos una guía o proyecto, para la renovación de los procesos de aprendizaje.

Nos dirán entonces, ¿el Congreso no aprobó una Reforma Educativa? Sí, pero lo que aprobó fue una reforma administrativa y laboral, simplemente. Es increíble que tanto el señor Presidente como su Secretario de Educación no sepan distinguir una de otra y sigan viviendo engañados y, lo peor, queriéndonos engañar.

Luego de comentar que entiende que hubo resistencias y preocupación por parte del magisterio cuando se presentó su alcance, Peña Nieto dijo: “Significaba, por supuesto, alterar y modificar la forma en que anteriormente se hacían las cosas, implicaba un cambio, implicaba hacerlas de forma diferente y ahora es someterse a una evaluación”. Ese verbo, someter, referido a la evaluación, la despoja de todo sentido formativo, la descalifica del campo de la educación y desnuda como la conciben quienes hoy administran al país: mecanismo de control, instrumento de sumisión. Ese es el eje de lo que realmente ha pasado: generar condiciones precarias en el trabajo para conducir al magisterio, con base en la amenaza y la promesa, individuales, de perder la chamba o ganar más y ser más que los demás: destacado con sobresueldo. Olvidar que esa manera de conducir las cosas sigue su curso, y es aberrante, sería un error. Ahí no hay agotamiento, sólo ritmo electoral variable.

¡Y lo educativo? Acontece lo mismo que ocurre en los microbuses recién pintado con los diez puntos centrales de la reforma, son una publicidad vana. En páginas de los diarios, videos en las redes y muchos comerciales. Incluso en donde uno espera el autobús está el modelo: el alarde hueco.

Entre 2015 y lo que va de 2017, la SEP ha gastado, en comunicación social, mil 939 millones de pesos. Casi todo, publicidad de la reforma, la evaluación y el modelo. Equivale a 27% de lo gastado por esa dependencia bajo el rubro de “adjudicaciones directas”, como puede constatarse en la página de nuevo sistema de acceso a la información. Sólo ha añadido el IVA porque a la SEP se lo olvidó hacerlo.

Con esa cantidad, destinada a que parezca que si hay reforma educativa, se podrían conceder 11 mil 735 becas anuales para estudios de doctorado. Hoy, todas las instituciones que ofrecen este nivel de estudios no cuentan con las necesarias para apoyar a los estudiantes. Ese dinero equivale a comprar un millón297 mil pizarrones o bien 3 millones 878 mil mesas o sillas para maestros. No es que se necesiten tantos enseres para las aulas; es sólo un ejercicio para poner en perspectiva lo que implica el despilfarro de la publicidad que sin parar nos inunda.

No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, canta Sabines: no hay alarde más ruin que ostentar lo que no se ha hecho, ni se quiere ni se sabe cómo hacer. Mentirosos.