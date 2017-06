“Si las utopías no existen, tenemos que tener la capacidad de inventarlas”, recordó su axioma ya inmortal, Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, en la apertura del XII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, “FELAP-Ernesto Vera” que se desarrolló en forma por demás brillante en Buenos Aires, Argentina.

Hemos dejado casi al final la reseña de la entrega de Premios Honoríficos de nuestro ente Continental, no por una supuesta modestia sino precisamente porque nos agobia que al lado del gran luchador por la Paz Mundial y de otras personalidades se nos haya entregado el mismo galardón, que lo recibimos en nombre de todos los colegas mexicanos y en recuerdo de todos las víctimas por las libertades de prensa y expresión.

En verdad, nunca imaginamos tal distinción, puesto que el único recipiendario de tan respetado galardón de todos los miembros del Comité Ejecutivo de la FELAP es el autor de estas entregas tituladas Comentario a Tiempo. Todos los premiados hicieron uso de la palabra, nosotros preferimos reservarnos para exponer nuestra ponencia en las mesa correspondiente del Congreso.

Ante todo esto, vino otra sorpresa en la primera plenaria dedicada a que expusieran sus trabajos los compañeros invitados de China, España, Portugal y Rusia, al rubricarse con nuestra ponencia, ad libitum, sobre los asesinatos, desapariciones forzadas y demás agravios a las libertades de prensa y expresión en nuestro dolorido México.

Pérez Esquivel recordó el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez quienes, destacó, nos abrieron el camino que mostraron una esperanza para la Patria Grande y hoy estamos tratando de caminar

Copio textual, el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, llamó a los profesionales reunidos en el XII Congreso de la Federación de Latinoamericana de Periodistas, FELAP, a no perder la capacidad de resistencia para continuar la lucha.

“Siempre digo que si las utopías no existen, tenemos que tener la capacidad de inventarlas, no podemos vivir sin una utopía y la nuestra es la de la Patria Grande, esto que tantos han tratado de construir”, reiteró el destacado defensor de derechos humanos.

Antes, el presidente de la FELAP, el argentino Juan Carlos Camaño, sentenció que la organización ha sido para todos los periodistas del continente el lugar donde entre otras cosas se nos enseñó que no hay corporación periodística que pueda salvarse sin que un país se salve. “Y no hay país que se salve si no es en la unidad con otros pueblos”.

También fueron galardonados: Carmen Rivas de España, Ernesto Carmona de Chile,

Stella Calloni de Argentina, Ariel Terrero de Cuba, Martins Morim de Portugal, Norma Núñez Montoto de Panamá, Ileana Alamilla de Guatemala, José Rafael Vargas de República Dominicana, Manuel Cabieses de Chile, Eleazar Díaz Rangel de la República Bolivariana de Venezuela e Iván Canelas de Bolivia. El acto se realizó en el salón del la Mutual del Banco Provincia, mismo que nunca olvidaremos.

