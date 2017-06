No tuve reuniones privadas con funcionarios rusos: Sessions

El fiscal general de EU, Jeff Sessions, dijo ante un Comité de Inteligencia del Senado, que investiga la injerencia rusa en las elecciones de noviembre de 2016, que no tuvo ningún contacto privado con funcionarios rusos.

Nunca me he reunido ni he tenido ninguna conversación con ningún funcionario ruso o de algún gobierno extranjero para influir en las elecciones de Estados Unidos”, afirmó Sessions.

El fiscal añadió que “la idea de que yo haya participado en algún tipo de conspiración es simplemente una mentira detestable”.

Sessions negó categóricamente recordar si el embajador ruso, Sergey Kislyak, se hallaba en el hotel Mayflower, de Washington, durante uno de los eventos de campaña de Donald Trump.

SESSIONS CONTRADIJO

A COMEY

En su comparecencia ante ex homólogos, Sessions también contradijo una declaración que hizo el ex director del FBI James Comey ante la misma comisión la semana pasada. Comey dijo que, tras un encuentro con el presidente Donald Trump en el que dijo que el mandatario lo presionó para cerrar una investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional, le “imploró” a Sessions que se asegurara que nunca se quedara a solas con el presidente de nuevo, pero que Sessions guardó silencio.

“No recuerdo, pero le respondí acordando que el FBI y el Departamento de Justicia necesitaban seguir con atención la política de la dependencia” en lo referente a los contactos con la Casa Blanca, afirmó Sessions.

Sessions aseguró que no es incorrecto que el presidente tenga comunicación con el Director del FBI, “lo que está mal es que se hable sobre investigaciones”.

TIENE ‘CONFIANZA’

EN INVESTIGACIÓN

TRUMP-RUSIA

Sessions afirmó que tiene “confianza” en el exdirector del FBI Robert Mueller, encargado de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, aunque rechazó hablar sobre la posibilidad de que sea despedido.

Tengo confianza en el señor Mueller, pero no voy a hablar sobre ninguna hipótesis”, dijo Sessions.

En todo caso, si llega el momento de despedir a Mueller, Sessions afirmó que él no podrá participar en esa decisión debido a que se apartó de la investigación rusa el pasado 2 de marzo.

El responsable de despedir a Mueller sería el “número dos” del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, quien se encargó también de nombrar a Mueller.

Durante la audiencia, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, preguntó al titular de Justicia si ha tenido alguna interacción con Mueller desde su nombramiento como fiscal especial, a lo que Sessions respondió brevemente: “no”.

En las últimas horas, varios aliados de Trump se han posicionado a favor de despedir a Mueller y han llegado a decir que el mandatario está considerando esa posibilidad.