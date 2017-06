Con paso firme

Vikingos demostró gran poder ofensivo y vence 49-20 a Kings, en Cadetes

Iguala, Gro., Junio 14.- Vikingos sigue con la espada desenvainada en el torneo de Cadetes Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala y en esta nueva batalla se llevó la victoria por contundente marcador de 49-20 sobre Kings, que en el primer periodo metió las manos, pero en el resto del partido los “navegantes” no se tentaron el corazón para sellar un triunfo importante.

Fiel a su estilo en sus últimos partidos el conjunto de Vikingos explotó su potencial bajo la tabla para comenzar a meter presión a su rival, el cual también en base a penetraciones logró que su desventaja en el partido no fuera mucha y al final de este episodio el marcador se puso 14-9 favorable para los “navegantes”.

En el segundo llamado a la duela llegó el mejor momento de Vikingos en el partido, su trabajo en defensa le permitió tener estabilidad y tomar confianza en cada envío que hacían al tablero rival y con el paso del tiempo las cosas se fueron esclareciendo a su favor hasta detener el marcador en 30-16 que marcaba ya gran diferencia.

Para el tercer periodo Kings ya no pudo reaccionar, el trabajo de Vikingos una vez más hizo estragos bajo su tabla para dejarlo con poca productividad, el 45-18 con que arrancó la última parte del encuentro dejaba cerca a Vikingos de sumar una victoria más en el torneo.

En el último cuarto de esta batalla sólo fue cuestión de que el tiempo transcurriera para hacer realidad esta victoria y luego de jugarse 40 minutos los “navegantes” lograron ganar con marcador de 49-20.