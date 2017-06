Sin techo financiero, casi 11 mil plazas de maestros

Este problema, debido a que varios gobernadores anteriores entregaron estos espacios laborales para “apagar” conflictos o por cuestiones políticas, dijo el delegado de la SEP en Gro., Abraham Ponce

Chilpancingo, Gro., Junio 13.- En Guerrero existen 10 mil 800 plazas de maestro sin techo financiero, que por la irresponsabilidad de los secretarios de Educación en turno y avalados por varios ex gobernadores se vinieron acumulando, porque algunos mandatarios venían “apagando” conflictos y hasta pagando cuestiones políticas a través del otorgamiento de esos espacios, aseguró el delegado federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, Abraham Ponce Guadarrama.

El funcionario manifestó que se trata de unos tres o cuatro sexenios anteriores que incurrieron en la entrega de plazas de manera irregular sin contar con techo financiero para pagarlas y que fueron absorbidas por el estado, donde de los 50 mil millones de pesos del presupuesto estatal, unos 19 mil 500 millones son destinados al pago de la nómina del sector educativo de los casi 11 mil docentes.

Ponce Guadarrama consideró que esa práctica fue recurrente años atrás entre varios mandatarios para “apagar” conflictos, aunque el entonces gobernador del periodo 2005-2011, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, se resistió mucho a esa situación y prefirió tener durante meses los plantones, porque sólo entregó las plazas de maestro para las que tenía el presupuesto asignado.

El funcionario federal dijo que son estilos diferentes de gobernar, pues mientras Torreblanca Galindo decidió tener plantones durante su mandato y no realizar esa práctica, hubo otros gobernadores que no quisieron esas manifestaciones y decidieron otorgar plazas de maestro sin techo financiero, pero con cargo al estado y no a la Federación.

“Con esa práctica se apagaban conflictos y también se le puede dar la connotación de que se pagaban cuestiones políticas a través del otorgamiento de esos espacios, porque en el medio político también existen ese tipo de compromisos y no se duda que por ahí venga la situación de varios gobiernos estatales anteriores”, acotó el delegado de la SEP en Guerrero.

Abraham Ponce indicó que por ese tipo de decisiones, en la actualidad, en el estado se tienen problemas en el rubro educativo y un déficit muy fuerte en el presupuesto, porque se fueron otorgando plazas sin tener el techo financiero para pagarlas y que al momento de cambiar gobierno se queda esa situación y hasta piden más espacios no presupuestados.