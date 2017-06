Realizan operativo sorpresa en el mercado "Adrián Castrejón"

El subdirector de Reglamentos, Arturo Castillo Adán, informó que durante las acciones, también se revisaron las licencias comerciales y se invitó a pagar a quienes no han cumplido con el refrendo, a fin de prevenir la clausura de su establecimiento

Iguala, Guerrero, Junio 13.- A petición de Adrián Vilches Cabrera, administrador del Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, autoridades municipales de Iguala, realizaron un operativo en las calles aledañas a este centro de abasto con la finalidad de retirar a todos los comerciantes que invaden banquetas y el arroyo vehicular en las calles de Altamirano y Galeana, sin embargo el operativo resultó fallido.

La mañana de este lunes desde las 9:30 dio inicio este operativo sorpresa en las calles aledañas del mercado en el que participó personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Reglamentos, Protección Civil e inspectores del mismo mercado municipal.

La intención, según información de los participantes del operativo, era que todos aquellos establecimientos fijos y ambulantes que invaden la banqueta y el arroyo vehicular serían removidos permitiendo el libre tránsito de las personas, quienes tienen que bajarse de las banquetas exponiéndose a ser arrolladas por algún vehículo.

Los participantes de este operativo armaron 2 grupos, uno que inició en la calle de Altamirano y el otro en la calle de Galeana, sin embargo, algunos comerciantes molestos encararon a las autoridades a quienes les recriminaron que por qué únicamente a ellos querían quitar, ya que señalaron que la autoridad no es pareja porque todas las calles aledañas al mercado y pasillos que se ubican dentro de este centro de abasto están obstruidas y las autoridades del mercado no hacen nada por remediar esta situación.

Se observó que algunos encargados de establecimientos fijos que estaban invadiendo la banqueta con sus productos los metieron, pero muchos, en cuanto la autoridad se retiró volvieron a sacar sus productos bloqueando nuevamente la banqueta en la calle de Altamirano.

En tanto, en la calle de Galeana comerciantes foráneos quienes encima de cajas colocan su poca mercancía como verdura, semillas y fruta de temporada fueron removidos tan sólo unos cuantos centímetros pegados por debajo de la banqueta y los grandes comercios fijos que sacan su mercancía obstruyendo la banqueta y parte de la calle no fueron removidos por la autoridad.

La encargada de la tienda de abarrotes y semillas “Karla”, ubicada en la calle de Altamirano, reprochó y lamentó esta acción de la autoridad, dijo en entrevista que “por qué sólo a unos cuantos nos quitan, yo no estoy en contra, pero no son parejos, a veces los demás compañeros todos los días sacan sus cosas pero nada más porque les dan mordidas, la autoridad se hace de la vista gorda”.

Se quejó también de que “algunos elementos de Reglamentos son muy groseros, porque llegan y te avientan las cosas, ni siquiera te piden de favor que las quites y eso no se vale, todos merecemos respeto y que las autoridades sean parejas, si mueven a unos que muevan a todos los que obstruyen”.

Además agregó que “todos los que trabajan en el mercado pueden decir quién es educado, grosero y prepotente, yo estoy consciente que hago mal al sacar mi mercancía, pero con los ambulantes qué hacen, ellos no pagan impuestos, vea cuántos ambulantes hay, pero como tienen líderes o le pasan dinero al administrador Adrián Vilches Cabrera, no les dicen nada y eso no se vale”.

Hizo un llamado al presidente municipal Herón Delgado Castañeda a que “ponga cartas en el asunto y que así como la autoridad exige, que se cumpla brindando los servicios necesarios en este lugar y que la ley se aplique parejo a todos”.

Posteriormente, el operativo avanzó al área de flores, por la calle de Altamirano, en donde los propietarios también se molestaron porque señalaron la misma situación, que siempre los mueven a ellos y a los demás comercios de las calles aledañas no los quitan cuando obstruyen también las banquetas.

Cabe señalar que llamó mucho la atención que los titulares de las distintas áreas que participaron en este operativo no estuvieron presentes, únicamente los trabajadores a excepción del encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Domingo Tlatempa Vázquez, quien estuvo vigilante de la actuación de sus elementos.

Tampoco estuvo presente el administrador del Mercado, Adrián Vilches Cabrera, a pesar de que él hizo la solicitud de este operativo que no tuvo resultados positivos.

Vilches Cabrera llegó unos 5 minutos antes de que concluyera el operativo al área de flores, en donde únicamente dijo a los propietarios que para el día de hoy ya no podían estar obstruyendo las banquetas, este medio de comunicación le solicitó una entrevista 3 veces pero no quiso dar ningún tipo de información.

Recordando una entrevista que el administrador del mercado dio a este medio de comunicación el pasado 26 de abril, en la cual reconoció que en este centro de abasto popular y calles aledañas existen por lo menos 325 comercios ambulantes y que las entradas y pasillos de este sitio están obstruidas y es un riesgo latente para los consumidores y mismos locatarios, sin embargo, hasta esta fecha la situación sigue de la misma manera sin que la autoridad haya hecho algo al respecto.

Por su parte, el subdirector de Reglamentos, Licencias y Espectáculos, Arturo Castillo Adán, informó que el operativo sólo fue para solicitarles que se ajusten a sus espacios de que no invadan pasillos, ni banquetas, ni calles, para que tengan los consumidores más espacios para transitar y a la vez ellos como vendedores tengan más clientela.

Dijo que también revisaron la documentación de más de 100 establecimientos para invitar a aquellos que no han hecho aún su refrendo comercial lo hagan, porque en una próxima visita pudieran realizar hasta clausuras de las negociaciones. “Hoy fue un operativo, donde invitamos a los comerciantes a ajustarse a sus espacios y a refrendar sus licencias, no hubo ninguna infracción, pero en lo sucesivo su las habrá quienes no cumplan con los ordenamientos”.

Asimismo, dijo que estarán programando otros operativos para que los comerciantes respeten sus espacios y de esa manera se pueda tener mayor fluidez, ya que debido a la invasión, los consumidores difícilmente pueden adquirir sus productos.

Finalmente dijo que a la par de las acciones de alineación de los comerciantes, estarán revisando la documentación comercial y de encontrar en lo sucesivo incumplimiento en sus refrendos, van a aplicar las sanciones que correspondan.