Necesario terminar con las malas prácticas al interior del PRI: Alarcón

Chilpancingo, Gro., Junio 13.- Es el momento de saber que estamos enfrentando a un México con una visión diferente, es el momento de saber que las viejas prácticas no deben seguirse haciendo ni al interior de nuestro partido ni al interior de las administraciones públicas, es el momento en que como jóvenes salgamos a exigir lo que esperamos del Partido Revolucionario Institucional, es la intención que tiene la XXII Asamblea, señaló el dirigente estatal de la Red de Jóvenes por México en el estado de Guerrero, Óscar Humberto Cabañas Alarcón, durante la asamblea estatal de esta organización adherente al Partido Revolucionario Institucional.

Agregó que en la XXII Asamblea Nacional, “tenemos la oportunidad como jóvenes de levantar la voz, tenemos la oportunidad de ser escuchados por la dirigencia nacional de nuestro partido, y es esa la encomienda que nos ha dado el presidente Enrique Ochoa Reza”, a través de Pablo Angulo, dirigente nacional de la Red de Jóvenes por México.

Ante la presencia de la secretaria general del CEN de la Red de Jóvenes por México, Laura Haro Ramírez, del encargado de la Secretaría de Organización del CDE, Ernesto Sandoval Cervantes, representante del presidente Heriberto Huicochea Vázquez, y de cientos de jóvenes priistas de todo el estado, Cabañas Alarcón dijo que antes de esta asamblea se realizaron mesas distritales en todo el estado, “donde nos han encargado de escuchar las voces de los jóvenes y llevar nuestras propuestas al Comité Ejecutivo Nacional y en la XXII Asamblea sabremos defender las propuestas que emanan de nuestra organización”.

El presidente de la Red de Jóvenes por México en Guerrero, apuntó que: “En la XXII Asamblea, es la oportunidad de levantar la voz y demostrar que tenemos la capacidad de demostrar que podemos hacer las cosas diferentes, “no tengamos miedo de reclamarles a los actuales políticos que no estén cumpliendo con sus funciones como lo prometieron y como tomaron protesta, son funcionarios públicos emanados de nuestro partido y somos los principales actores que tenemos todo el derecho de reclamar cuando no cumplen con lo que le prometieron a la población, de reclamar lo que no cumplen y que le prometieron al electorado y de reclamar cuando no cumplen lo que nos prometieron a la militancia”.

“Salgamos a recuperar la confianza de la sociedad, dijo, salgamos a hacer un gobierno de la militancia del partido, crítica, analítica y pensante, no tengo duda de que tenemos la capacidad, vamos a demostrarlo en la XXII Asamblea”.

Al presentar las conclusiones de las mesa temáticas que se abordaron en la asamblea estatal, la joven Maritza Ríos Quinto apuntó que “los jóvenes hemos formulado distintas propuestas de cambio sobre 5 aspectos básicos que rigen la vida interna del partido y de la sociedad mexicana, con la finalidad de fortalecer los lazos internos y la estructura partidaria, así como recobrar la confianza ciudadana para demostrar de cara al 2018 que fuimos, somos y seremos el partido que surgió con las luchas sociales de los mexicanos que dieron paso a la independencia, a la Revolución y a la reforma y que manteniéndolas vigentes es capaz de renovarse para hacer de México una nación de carácter con firmeza para el primer mundo”.

Finalmente, al clausurar la asamblea estatal de la Red de Jóvenes por México en el estado, la secretaria general, Laura Aro Ramírez, explicó que lo que busca la asamblea nacional que será histórica, “y que lo ha dicho nuestro dirigente nacional de nuestro partido, Enrique Ochoa Reza, es que sea un gran volcán en erupción y lo que los jóvenes debemos de hacer en el marco de este gran volcán político, es que nosotros hagamos cimbrar a este volcán, que nuestras propuestas estén encaminadas a echar un vistazo hacia adentro, de cómo estamos visualizando las y los priistas, cómo queremos ver a nuestro partido, no solamente para competir y ganar elecciones como ya lo demostramos y los sabemos hacer, sino qué partido queremos en vísperas de los retos y de las demandas, de las exigencias sociales que estamos enfrentando los partidos políticos.