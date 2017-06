Pierden exclusividad en sitios de taxis; cualquiera podrá llevar pasaje: Munive

Apartir de esta fecha, los sitios o bases de taxis perdieron su exclusividad en Iguala y cualquier transportista puede ofrecer el servicio público siempre y cuando éste respete el orden y participe con las cooperaciones para el mantenimiento de dichos espacios donde esperan a los clientes.

Lo anterior informó, el delegado regional de Transportes, Jesús Munive Juárez, quien señaló que esto surgió por un acuerdo entre transportistas que buscan mejorar el servicio y la atención a sus clientes que acuden a las tiendas de autoservicio, instituciones educativas y médicas que se encuentra en la ciudad.

Explicó que hay taxistas organizados que hacen base en los diferentes lugares que no permitían que otro trabajador del volante subiera pasaje, sin embargo, ahora existe el acuerdo que cualquier taxista de Iguala puede subir pasaje en cualquier sitio, siempre y cuando respete el orden, haga fila y haga sus cooperaciones para el mantenimiento.

Aseguró que eso va a permitir que haya una mejor interacción y comunicación entre los trabajadores del volante, y puedan ellos a la vez mejorar el servicio público liviano, que tanto necesitan en Iguala.

Asimismo, aprovechó para informar que hasta ahora no han concretado descuentos con la delegada federal del Inapam, Sandra Belkis Ocampo. “Tuvimos una plática con ellas y los transportistas, diciéndole que mientras las autoridades no autoricen un nuevo incremento, no se les podría aplicar los descuentos a los adultos mayores”.

Finalmente dijo que los transportistas aún están en espera de que haya resultados del estudio socioeconómico que se realiza para poder oficializar la tarifa, ya que mientras no se haga la notificación, la tarifa sigue igual.