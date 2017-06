Zona Sísmica

Si para alguien será difícil olvidar la lección que dejó el 4 de julio, indudablemente ese es el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con el hartazgo social demostrado en las pasadas elecciones, en las que casi un 70 por ciento de ciudadanos votaron en contra del PRI en el Estado de México, no deja otro colofón más que entender que no es lo mismo cuando se trata bien a la gente que cuando se le trata mal. Que no es sano engañar a la sociedad, sino hay que satisfacerla en sus necesidades.

Los resultados saltan a la vista.

Y es que el PRI ha sufrido una metamorfosis. Se ha distanciado de sus orígenes revolucionarios. Ya no es el mismo desde hace muchos años. Sin principios, como si renegara de su pasado histórico. Con políticos soberbios, que solo velan por sus intereses y el de sus familias. Que solo privilegian a empresarios, banqueros y hombres del poder

Ya nada es igual en el PRI.

Desde que entras a sus oficinas en Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, se siente un ambiente tenso. Se perdió esa armonía, esa calidez, esa recepción amistosa; es como si entraras a un “bunker” o pasaras por un retén, de esos que tiene la policía federal, los grupos de autodefensas o los mismos malandrines del crimen organizado. Te revisan, te interrogan, como si llegaras a la PGR.

Todas estos actos de insensibilidad y corrupción le costaron al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, el voto de castigo, que desde luego, vinieron a contaminar aún más la ya de por si desgastada imagen presidencial de Enrique Peña Nieto y la de su desdibujado gabinete.

El mismo líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, el senador jalisciense Arturo Zamora lo acepta:

“Nosotros hemos recibido en las últimas elecciones diferentes lecciones. Tenemos una gran oportunidad para hacer profundas reformas hacia el interior del partido y definir qué tipo de candidatos debemos postular en lo sucesivo”.

Y agrega: “desde la CNOP estamos completamente de acuerdo en que debemos limpiar la casa. Debemos fijarnos muy bien en el futuro quienes van a ser nuestros candidatos. Poner en los estatutos del partido, filtros que garanticen el ejercicio del desempeño público en condiciones de honestidad, honorabilidad, eficacia y eficiencia. Estaremos vigilando, verificando y, si se requiere, actuando contra malos funcionarios públicos no sólo de nuestro partido, sino de cualquier otro para poner un alto al esquema de corrupción”.

En efecto, en el PRI deberán entender, como asegura el mismo senador Zamora: “o cambiamos, o nos cambian”.

Para el PRD, la lección no fue menor. Con un candidato como Juan Zepeda, que creció a pesar de remar contra la corriente, finalmente quedó como un villano por no olvidar su orgullo y haber declinado en favor de la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena. Y claro, de haberlo hecho, hubiera sido el gran héroe del triunfo de la morenista.

El PRD se dio cuenta en estas elecciones mexiquenses que sólo no puede, que tiene que hacer alianzas como las que ha hecho en otros estados, en donde la victoria les ha favorecido. Por ejemplo, como en Nayarit, en donde las votaciones borraron del mapa al candidato priista Manuel Cota.

El llamamiento de la lideresa perredista Alejandra Barrales a formar una alianza opositora, sobre todo de izquierda, tiene que ser tomada muy en cuenta y olvidarse de falsos orgullos, sobre todo dejar de ser el partido “salvavidas” como lo ha hecho con el PAN.

Y para el PAN, ni se diga. Su candidata Josefina Vázquez Mota y el partido mismos se fueron a un barranco, hasta un cuarto lastimoso lugar.

Desde el principio de la contienda se vio que Vázquez Mota no era la candidata preferida de un núcleo de los panistas. La dejaron sola y su líder, Ricardo Anaya, aprovechó el momento para hacerse promoción personal rumbo a la candidatura presidencial para el 2018.

En el recuento de los daños, el partido que sale airoso es MORENA, tan sólo por el simple y sencillo hecho de que a dos años y meses de su fundación, creció como nadie se lo había esperado. Incluso, en la votación, se coló a la primera fuerza del Estado de México, ya que compitiendo como partidos, obtuvo más votos que el PRI solo.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador deberá dejar atrás su tozudez y su autoritarismo, ya que su capacidad para negociar alianzas prácticamente no es lo suyo. Deberá de poner al frente a alguien que tenga más sensibilidad para fortalecer su partido. ¿O tu qué piensas distinguido lector?

Movimientos telúricos…El Papa Francisco reconoció la labor de los más de 200 parlamentarios participantes en la pasada XXXIII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) allá en Panamá, al abordar temas tan trascendentales como la migración en esa región del mundo…Su Santidad envió un mensaje dirigido a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta del PARLATINO, el cuál fue recibido con gran ánimo por los participantes, sobre todo por el senador Esteban Albarrán Mendoza, quien comentó que en el foro se acordó emprender un “plan de acción” ante la cifra alarmante de migrantes en la región, con el fin de mejorar leyes, políticas públicas y protocolos básicos en la materia…“Es urgente garantizar un trabajo digno y condiciones laborales adecuadas a la población migrante, por lo que se impone afianzar y depurar la cooperación internacional, en todos los niveles y en todas las regiones, incluyendo el fenómenos de la inmigración o retorno”, explicó Albarrán Mendoza…“No se puede seguir haciendo política con tanto dinero, sumado a la compra de votos, culto a la personalidad y agandalle de elecciones”, expresó el Senador Armando Ríos Piter, al comentar que el reciente proceso electoral, es un laboratorio de cómo puede ser el 2018, y cuestionó si los ciudadanos aceptarán que así sea, “porque lo que vimos en las campañas fue un verdadero lodazal”…En diversas mesas de opinión, el senador independiente expresó que ni Morena -con Andrés Manuel López Obrador- ni el PRI, representan un verdadero futuro, porque lo que se vio en los debates, especialmente en el Estado de México, eran descalificaciones entre los candidatos y candidatas para ver quién era el peor, el más corrupto o el más ineficiente…Para cualquier ciudad es difícil superar las condiciones de la movilidad, pero sobre todo, para la vida cotidiana y la vialidad económica, es por ello que desde aquí le enviamos una calurosa felicitación al titular de la subsecretaria de Tránsito y Vialidad en Chilpancingo, Luis Daniel Bautista González, quien ha implementado diversos operativos para darle una mayor fluidez a las vías de circulación…es más que evidente que existe una buena coordinación cuando se llevan a cabo marchas o bloqueos, ya que los agentes de tránsito, siempre comandados por Bautista González agilizan el tráfico vehicular en las principales calles de la capital del estado de Guerrero…en hora buena..marcop1955@hotmail.com