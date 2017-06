Confirmación y advertencia

Países que entre 2016 y 2017 tuvieron elecciones presidenciales y cualquiera podría recordar son Estados Unidos, Perú, Ecuador, Francia. Al finalizar la jornada, dieron a conocer resultados sin contratiempos. En Francia, el vencedor en segunda vuelta electoral Emmanuel Macron, ocho días después, incluso tomó posesión y de las incidencias de su elección posiblemente ni recuerde. Igual acaba de ocurrir en Gran Bretaña. En cambio, en México, sea para elegir presidente o gobernadores, deben pasar 72 horas sólo para confirmar tendencias, conocer irregularidades y/o esperar que los tribunales resuelvan. Con todo y eso la desconfianza es firme. Los ciudadanos avizoran parcialidad y posibilidad del fraude desde antes y después de votar.

El recelo no es connatural en la persona. El fraude no lo ocasionan ciudadanos de a pie. La manipulación, el engaño, la compra del voto, provienen de los conocedores del sistema electoral, de su funcionamiento y arquitectura. Por supuesto, tienen además, enormes intereses económicos y políticos que proteger y asegurar. La acusación de fraude, término enfadoso e inevitable después de cada elección, no se escucharía si tales fueran limpias, sin trampas, sin mancha de prácticas ilegales, confiables. Como no son así, a los inconformes que reclaman e impugnan, los hacen objeto de denuestos y montajes mediáticos para desacreditarlos. Esta realidad, cargada de descontento social, no la hemos podido superar. Dice Ernesto Villanueva: “si estuviéramos en Colombia, Uruguay o Argentina probablemente (la inconformidad se reflejaría en las urnas); pero estamos en México, y aquí a pesar de que el PRI tiene los mayores negativos, puede ganar elecciones”.

Ni se diga en países europeos donde al ciudadano imposible comprarlo con despensas, tinacos, paquetes de láminas u ofertas de tarjetas a condición de prestar la credencial de elector. Qué pena. Prueba fehaciente del señalamiento anterior es el triunfo de Alfredo del Mazo Maza en el estado de México. Con anticipación críticos e intelectuales afirmaron que la elección de esa entidad era fundamental para el presidente Enrique Peña Nieto, el Grupo Atlacomulco y la permanencia del PRI en el poder en el 2018. En consecuencia gobierno federal y estatal no escatimaron apoyo y ocuparse de los distritos considerados prioritarios para lo que llamaron el “Día D”.

Periodistas que tuvieron acceso a información escrita, refirieron que el responsable de armar la estrategia fue el español Jordi Segarra. Así, dieron cuenta puntual del uso de programas a cambio del sufragio por el PRI, la intervención del gabinete social, la actuación de gobernadores. El aspirante a candidato independiente Emilio Álvarez Icaza denunció ante el INE el desvío de 4 mil millones de pesos a la campaña. Igual Manuel López Obrador, denunció en redes sociales, documentos de por medio, que funcionarios estatales y federales estarían comisionados para operar en favor del PRI. Mencionó específicamente a los secretarios de Salud, Educación, Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social, José Narro, Aurelio Nuño, Ruiz Esparza y Luis Miranda, respectivamente. Por todo lo anterior, Delfina Gómez Álvarez y observadores afirman que fue una elección de Estado. Y aunque el domingo cuatro (Día D) las denuncias previas se confirmaron, según el INE, no hubo fraude.

La cooptación y acuerdos previos tampoco faltaron. Juan Zepeda, PRD, rechazó el llamado a declinar no por congruencia, seguridad de ganar la gubernatura o por la forma de pedir del dirigente de Morena. Nada de eso. Reporteros de Proceso, No. 2118, comentaron acuerdos entre Eruviel Ávila y Héctor Bautista, líder del ADN, corriente política perredista. Por consiguiente, si hubiera declinado en favor de Delfina Gómez, posiblemente ella hoy sería gobernadora electa; pero Zepeda “tendría que entregarle al PRI el gobierno de Netzahualcóyotl y el dinero recibido para su campaña”.

La advertencia fue y es clara. Todo mundo aseguró que la elección del estado de México definiría la presidencial. Habiendo pasado con los resultados ya conocidos, habría que valorar la predicción. ¿Queda esperar que las artimañas empleadas las apliquen a un nivel mayor? Sin duda. Absurdo creer que por el desastre nacional la clase política empoderada va a moderarse. No. Hará todo lo que pueda, aunque no deba, para proteger intereses y mantener privilegios. Para no cambiar; sólo remodelar la ruta que siguieron los exponentes del nuevo PRI; Borge, Duarte y demás.

El sobre aviso debieran tomarlo en serio todos aquellos que dicen ser de izquierda. De llegar pulverizados a la contienda en el 2018 o invitan a unirse en plena efervescencia, estarían simulando. En ese caso, en vez de votar por ellos, la ciudadanía terminará botándolos; por mezquinos, mediocres e incongruentes. Tienen al menos seis meses para superar obstáculos como el que pone Pablo Amílcar Sandoval, recientemente declaró que es difícil aliarse con el PRD porque este partido ya definió ir con el PAN y apoyar al PRI. Claro que es difícil, pero si las derechas son capaces de unirse ¿por qué no las izquierdas? Ojalá que declaraciones de AMLO, sobre acuerdo de política de alianzas de Morena, alienten mejores perspectivas.