Frank en su Tinta

EL PROBLEMA no es el fraude. El problema es que ya se hizo. Morena y el PAN pueden impugnar las elecciones del Estado de México y Coahuila, realizar marchas y mítines, exhibir fotografías y videos de fraude, acusar de mapaches electorales a los priistas, pero no pasa de ahí. Esas acciones solamente “prenden” a sus seguidores, quienes hasta se lucen con el mejor de sus “chinga tu madre Peña Nieto”. Sin embargo, legalmente no pasa nada. Los triunfos electorales son para el PRI en Edomex y Coahuila, “haiga sido como haiga sido”, como dijo en el 2006 el beodo panista Felipe Calderón. Es momento que Andrés Manuel López Obrador (sobre todo él y su partido Morena, porque el PAN pide anulación de la elección en el Estado de México para negociar Coahuila) entienda que debe asegurar el triunfo, no solamente en las urnas, sino también en los órganos electorales. Lo dijo el siglo pasado el soviético Josef Stalin: “Lo que cuenta no es el voto, sino quien cuenta los votos”. En México, en pleno siglo 21, se aplica muy bien y acaba de quedar demostrado en las elecciones del pasado 4 de junio. Y se repetirá en la elección presidencial del próximo año si no hay una estrategia desde ahora para evitarlo. Marchar, protestar, impugnar, exhibir es válido y legal, pero no tiene ningún efecto jurídico. Solamente mentadas (y no precisamente de menta) entre ganadores y perdedores……. ES TANTA la indignación que hasta el gobernador Héctor Astudillo Flores tuvo que anunciar que es hora de desarmar a los policías comunitarios de UPOEG y FUSDEG, “porque no protegen a sus comunidades, por el contrario, los atacan, por ello debe ponerles un hasta aquí cuanto antes”, indicó el mandatario estatal. Lo anterior, luego que el viernes por la tarde comunitarios de la UPOEG asesinaron en San Pedro Cacahuatepec (municipio de Acapulco) a seis integrantes de una familia (entre ellos un bebé) y dejaron heridos a otros tres. La crónica de la Agencia de Noticias IRZA es cruda: “Las víctimas fueron encontradas en el interior de una casa con paredes de block de concreto sin pintar, techo de lámina y piso de tierra. Al interior de un cuarto la escena era dantesca, inhumana, salvaje. En una cama una madre yacía abrazada a dos de sus hijos, uno cercano a la adolescencia y el otro de pocos meses de nacido, los tres sin vida. Esparcidos por toda la casa se observaban decenas de casquillos percutidos por fusiles de alto poder, de AK-47, entre otros. La versión preliminar indica que un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en la propiedad y la roció de balas en todos sus rincones, con el dramático saldo referido”……… AL CALIFICAR como brutal e inaceptable este ataque, Héctor Astudillo pidió a los agresores que se entreguen a la autoridad y expliquen qué motivos o circunstancias tuvieron para quitarles la vida a menores de edad, como un bebé de cuatro meses. “Me parece que lo sucedido es algo inaceptable, brutal, el hecho de que menores de edad hayan fallecido, el gobernador tiene claro que este tipo de organizaciones cuales sean, no están facultadas para actuar de esta manera, por eso el llamado a que los responsables se entreguen a la autoridad”, reiteró. Y agregó que “es buen momento para que este gobierno, junto a la federación pongamos un hasta aquí, a estos grupos porque han tomado acciones que llegan a la barbaridad”, por lo que no descartó que en próximas fechas podrían ser desarmados con el apoyo del Ejército Mexicano…….. SIMPLE felicitación: A los compañeros Manuel Ramírez Trejo, Adriana Urbina Corona, Grisel Tapia Flores y Natividad Ambrosio Cuevas (doble) por haber ganado el Premio Municipal de Periodismo, entregado por el alcalde Herón Delgado Castañeda……. PUNTO.