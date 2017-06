Libertad: Estado o condición de una persona que es libre, que no está sometida a la voluntad de otro, que no está constreñida por una obligación, deber, disciplina. Derecho y facultad de las personas para “elegir responsablemente” su propia forma de actuar dentro la sociedad. ¡Buen día amigos, bienvenidos a esta columna de altura, para lectores como usted, entendidos! Expresar; manifestar lo que se piensa, siente o quiere. Actualmente cuando se habla de temas como política, el ámbito profesional así como la vida misma de los seres humanos escuchamos el término “Derecho”, la ley expresa el derecho del trabajador, la iglesia habla sobre el derecho a la vida, la ONU promueve los derechos humanos, el periodismo sobre el derecho a la libertad de expresión, “el tener derecho sin responsabilidad no se avanza”, ¿usted se expresa en su hogar con responsabilidad? ¿ejerce la libertad de expresión en su trabajo con respeto? ¿existe responsabilidad en la sociedad civil para ejercer nuestro derecho y nos expresamos ante las autoridades de los tres niveles de gobierno con conocimiento, valor y respeto?

Sí amigos, tenemos el derecho de expresarnos libremente, importante es reafirmar este derecho humano básico y necesario para el ser humano, pero también la responsabilidad de ejercerlo con verdad y prudencia en ¡todos los ámbitos de nuestra vida!, porque la irresponsabilidad en su práctica puede ser de verdad dañina, recuerden que hay un dicho popular que dice duelen más las palabras que un golpe, los golpes sanan pero las palabras se guardan, para muchos la lengua es el arma más poderosa que tenemos para bien y para mal prudente es, cuidar la manera en que expresamos nuestras palabras verbal y por escrito, “no existe un mecanismo público de control sobre esta irresponsabilidad al expresarnos indebidamente, sin conocimiento y muchas veces con dolo”. Por esto es de principios y valores positivos el expresarnos con conocimiento verdadero, está en nosotros como sociedad ejercer este derecho a la libre expresión con Responsabilidad. ¡Espero sus comentarios!

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, de recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos). “La limitación de la libertad para expresarnos amigos totalmente impide al ser humano emitir, expresar, hacer sentir sus ideas estemos de acuerdo o no (la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír), el expresarse en libertad es una necesidad (la libertad de expresión lleva consigo cierta libertad de escuchar), el expresar libremente nuestro sentir es un derecho (el derecho de libre expresión cuando nadie contradice al gobierno, la libertad de prensa cuando nadie está dispuesto a formular las preguntas importantes, el derecho de reunión cuando no hay protesta), el tener libertad para expresarnos es aportar, el emitir lo sentido en nuestro ser es constitucional.

“Nuestra constitución política de los estados unidos mexicanos establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. Así mismo establece las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales”. En la Carta Magna título primero artículo 6, establece los límites al derecho de la libertad de expresión así como otorga el derecho a acceder a la información pública. ¡De la libertad de expresión deriva la libertad de prensa! La realidad, desde hace años... la relación entre la prensa y gobierno ha sido compleja. “Apreciables lectores la libertad de expresión verbal y escrita en los medios de comunicación con verdadera responsabilidad es fundamental para informar debidamente a la sociedad con conocimiento en tiempo y forma”

He aquí, dos frases; “El periodismo mantiene a los ciudadanos avisados. Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es ineficiente sin que nos pase nada, Al gobernante tampoco”. ¿Qué opinan?...Triste como a través de los años la libertad de prensa es un sector lastimado en nuestro país, represión, secuestros, muerte, esto derivado en su gran mayoría de investigaciones donde se descubren actos ilícitos o de corrupción. ¡Quienes se dedican al periodismo en todos sus géneros comprenden que tienen una herramienta de comunicación para dar a conocer información importante!, “Entienden que no pueden quedar bien con todos porque en la acción de la libre expresión siempre hay sectores que se sienten afectados y hasta perjudicados”. Para terminar lectores amigos de este medio de comunicación importante, considero que como sociedad nos falta el practicar, el saber expresarnos con responsabilidad, así como el escuchar correctamente. “Nos hace falta como sociedad hacer valer nuestro derecho al expresarnos a través de instituciones como Derechos Humanos, así como exigir por medio de los diputados que se legisle para proteger la libre expresión para denunciar algún acto irresponsable”. ¡Bendiciones!

