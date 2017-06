Educando con Valores

“Ahí donde se cruzan tus dones y las necesidades del mundo,

está la vocación”

Aristóteles

“La vocación designa autenticidad en cada persona”

Cecilia Pantoja

Ya viene la época de clausuras, y con ella, vuelvo a reflexionar sobre la importancia de la vocación, enlazando este término con una tarea fundamental a llevarse a cabo en cada centro de educación media superior: la orientación vocacional. Aristóteles planteó la definición de vocación como una simbiosis entre los dones que cada persona posee, así como las habilidades, cualidades, capacidades, etc., con relación a las exigencias que la sociedad colectivamente demanda; ahora bien, se ha definido como la inclinación que empieza estructurándose por la curiosidad que una persona tiene hacia un tema especifico, sin tener inicialmente conocimientos trascendentes. La vocación en una persona se desarrolla en diversos aspectos como bio-psico-socio-espiritual. Sin duda, son muy importantes los valores inculcados a lo largo de la vida de cada persona, pues representan una base para la elección vocacional definitiva.

La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El término proviene del latín vocatio y, para los religiosos, es la inspiración con que Dios llama a algún estado. Por eso, el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o convocación. A nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada ser humano; aun más, se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona. La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente: implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Sin duda, el proceso de descubrimiento de la propia vocación es muy complejo y no es igual para todas las personas: hay quienes creen haber tenido claro desde siempre que sienten un fuerte lazo con una determinada disciplina, y en contraste, existe quien llega a la mitad de su vida y aún no tiene claro a qué se quiere dedicar.

Es importante clarificar que la vocación es el llamado a cumplir una necesidad, pero no es el cumplimiento; el cumplimiento se da a través del estudio, de la profesión. La vocación es influenciada por las tendencias afectivas, las cuales son disposiciones que yacen en el inconsciente y se manifiestan en aquellos actos hacia los que nos orientan; cuando surgen a la conciencia, se impregnan de un fuerte tono afectivo, constituyendo el primer elemento de la vocación. El segundo se encuentra en los valores socioculturales: las tendencias vocacionales orientan al ser humano hacia una determinada esfera de valores necesarios como marco de referencia y de estructura de la personalidad individual. El factor representativo lo constituye el objeto o la actividad hacia donde la vocación orienta a la persona.

Ahora bien, el término orientación, proviene del verbo latino orientar-orien-entis, y significa “lugar por donde sale el sol”, o guiarse u orientarse. La orientación vocacional es el tratamiento psicotécnico mediante el cual se estudia y dirige al individuo para que pueda elegir inteligentemente su ocupación, oficio, arte o profesión. Es un antecedente profesional, una investigación preliminar para una acertada ocupación en la vida. Según Oliver, su propósito es ayudar al o la adolescente a explorar y descubrir sus propias aptitudes, a fin de que escoja la elección preliminar de la clase de estudios y aprendizaje que le conviene para elegir un plan de vida. La orientación constituye una amplia gama de tareas tanto de carácter pedagógico como psicológico, particularmente a nivel de diagnóstico, investigación, prevención y resolución de la problemática vocacional. En la etapa de la adolescencia se presentan las primeras dificultades y se buscan soluciones de índole vocacional… ya en el período de los 15 a los 19 años, -aproximadamente-, se delimitan con mayor claridad los conflictos relativos a la decisión de ingresar al mundo de las actividades propias de las y los adultos en términos ocupacionales. La importancia del momento en que los adolescentes están en situación de decidir o elegir una profesión, radica en que sea él o ella misma quien tome en sus manos la tarea de decidir.

De acuerdo con especialistas, puede decirse que alguien ha encontrado su vocación cuando consigue ubicarse en una ocupación, trabajo o actividad en la que, empleando el mínimo esfuerzo, obtenga el máximo rendimiento para sí y para las y los demás. A ello debe agregarse la felicidad, o sea, que no sienta el trabajo o actividad como un castigo, sino como una oportunidad de realizarse, interesándose por todas las posibilidades de progreso, y estando atento (a) a nuevas formas de realización personal. La orientación vocacional consiste en lograr que la o el joven descubra sus virtudes y defectos, sus alcances y limitaciones, sus posibilidades y barreras, a fin de que se acepte tal como es. La orientación vocacional es el conjunto de procedimientos, métodos y programas que en función de las características individuales y de las necesidades económico-sociales, permiten detectar las posibilidades de mayor rendimiento en la futura ocupación de cada ser humano. El objetivo de la orientación vocacional es el guiar y asesorar adecuadamente a las y los estudiantes del nivel medio superior, contribuyendo a: 1) Racionalizar la demanda creciente de educación superior; 2) Combatir el problema de saturación en algunas carreras y el desinterés por otras, sean universitarias o técnicas; 3) Disminuir la deserción y la pérdida económica y social que este fenómeno implica; 4) Obtener el máximo provecho de los esfuerzos de todo tipo que el país realiza en educación superior; 5) Formar profesionistas críticos (as) y comprometidos (as) en el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población; 6) Dar a conocer las características especificas de cada carrera, cómo es el mercado de trabajo en el que se desenvolverá, cómo ha sido y es el desarrollo científico y tecnológico y como es la realidad económica de las profesiones a que tiene acceso; y 7) Dar a conocer un visón del país, en sus problemas económicos, sociales y políticos.

En los seres humanos, aún siendo biológicamente iguales, se perciben notables diferencias, al grado de que podría afirmarse que no existen dos personas exactamente iguales, ni física ni psicológicamente. La vocación es el derecho inalienable de cada individuo para elegir la ocupación -profesión u oficio- que prefiera estudiar y ejercer. La selección vocacional es el ejercicio de un derecho personal: la libertad de cada ser humano de ser lo que quiera y de hacer aquello que le gusta hacer y para lo cual tiene aptitudes y puede desarrollar habilidades. Ayudar a cada joven para que ejerza ese derecho de la mejor manera, con óptimos resultados, es el objetivo principal de la orientación educativa, pero también es una tarea fundamental de todo sistema educativo en la actualidad: encauzar al alumnado para que encuentre satisfacción en el cumplimiento de sus responsabilidades, orientándole hacia una vida plena, equilibrada, constructiva y llena de posibilidades en los aspectos físico, emocional e intelectual, al mismo tiempo que contribuye al progreso y bienestar de la sociedad.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.