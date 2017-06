Tenemos que abrirnos a conceptos independientes: Carla Morrison

Carla Morrison, quien ha llevado el pop alternativo como estandarte a través de su trayectoria musical, considera que los mexicanos deben abrir su mente a nuevas propuestas y no conformarse con lo comercial.

“Debemos abrir espacios, mentes y posibilidades, mucha gente se va por lo seguro, pero también hay mucho proyecto independiente que es muy bueno”, dijo Morrison.

No obstante, la cantante también comentó que quizá la audiencia no se acerca a otro tipo de propuestas musicales, porque no tienen los medios para lograrlo, por ende, solo se conforman con lo que sale en la televisión o se escucha en la radio.

“Todo el tiempo estamos volteando hacia la música anglosajona o los artistas de moda, pero en México también hay mucho talento que buscar, apoyar y celebrar”, agregó.

Con el fin de expandir la escena alternativa musical mexicana, Morrison formará parte del segundo ciclo del Circuito Indio, donde tocará la versión acústica de su disco Amor supremo por diferentes ciudades de la República.

“La esencia de este evento es llevar música nueva e independiente por diferentes rincones de México con el fin de abrir mentes y sobre todo apoyar a los artistas mexicanos”, añadió.

La originaria de Tecate, Baja California, asegura que esta plataforma del Vive Latino permite intimar con los asistentes y llegar a los rincones del país a los que pocos artistas tienen acceso. “Generalmente los conciertos son en Tijuana, Monterrey y México, pero este evento permite llegar a lugares no tan comunes como Mérida, San Luis o Texcoco.

Además, la escenografía es muy linda, más íntima y romántica, por ende, la combinación de ambos factores dan como resultado una experiencia única, es como llegar a mi casa y cantar con mi guitarra”, dijo Morrison.

La oportunidad de presentar esta producción discográfica en versión acústica, que la llevo a ser acreedora a su nominación a los Premios Grammy por Mejor Álbum de Rock Latino, se le presentó a raíz de que sus fans se lo pidieron durante su gira anterior.

“No es que yo no quisiera hacer esto, pero la realidad es que no tenía tiempo, porque era mucho trabajo, aunque al final lo logramos y hasta agregué dos temas nuevos. Estoy contenta, porque suena súper diferente, mucho más folkie, es como un capricho”, comentó Carla.