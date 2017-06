Pediatrucos...y algo más

El término residenciamiento se está poniendo de moda en el mundo pues atañe al presidente de Estados Unidos: Donald Trump. El término mencionado, se refiere a lo que en México se conoce como juicio político o acusación pública, “impeachment” en inglés. De acuerdo a la Constitución del país vecino del Norte el presidente, al asumir el poder debe decir: “Juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que de la mejor manera a mi alcance guardaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos” Dicha constitución indica que, “El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos mediante procedimientos de residencia, previa acusación y convictos que fueren de traición. Cohecho u otros delitos graves y menos graves. Eso significa, que, en ese país, el presidente no está exento de cometer delito y quedar impune. Así pues, el “impeachment” o residenciamiento es un mecanismo de control donde se impone responsabilidad constitucional al presidente, separándolo del poder. ¿Por qué no agregar a nuestra Constitución Política Mexicana un apartado como éste? Pues bien, Donald Trump, se encuentra entrampado porque, al parecer, fue apoyado de manera ilegal, por Rusia, para poder obtener el triunfo y llegar a la presidencia de su país. A decir de los que saben, Trump, será destituido en un lapso quizá de un año, pero, sería sustituido por el actual vicepresidente, Mike Pince que, para los integrantes del Partido Republicano (el mismo de Trump) sería el ideal como presidente pues comulga totalmente con los principios conservadores de ese partido y que es mas predecible que el más impredecible en la historia de los presidentes que han tenido dicho país. Así mismo, dicen que si se va Donald y llega Mike, sería para México como salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. La que nos espera. Mientras, en México, los dueños del poder se aferran al mismo y, mediante todo tipo de trampas, tranzas y chanchullos, intentan “ganar” los comicios de 2017, principalmente, la gubernatura del Estado de México, donde, el instituto electoral estatal, apéndice del PRI, afirma que quien triunfó “ahiga sido como ahiga sido”, fue el Primazo. Existen tantas evidencias de las anomalías cometidas para favorecer a del Mazo Maza que sería un error de las autoridades federales electorales, a donde irá a parar el litigio, dar por válido su presunto triunfo.

DON CHIMINO.- Taba yo sentado en un pretil del zócalo un sábado en la noche cuando joyí la tercera llamada pa la misa de las 8, adivinar quén taba de campanero que se dio vuelo repiquitiando las campanas, imagínese: ¡le conté 35 campanadas seguiditas! Y, otvio, al final, las 3 campanadas consabidas de que ya era hora de comenzar la misa. Taba yo echado mero enfrente de la iglesia de San Francisco, desde áhi, alcancé a mirar a hartas gentes que iban casi corriendo, a paso veloz, aprisita pues, pa llegar a tiempo. Que me paro, que me subo al pretil y alcancé a mirar que era una misa de casorio y anque yo no soy chismoso ni me gusta el argüende me jui a asomar tantito, nomás de pura curiosidá. Como no queriendo la cosa que me acerco haciéndome güaje como que nomás iba yo pasando por áhi , casi todos los hombres llevaban tacuche y corbata, la mayoría traiba la cabeza gotiando de sudor y uno que otro se aireaba con un paño en la mano, resoplando como marrano en camión rumbo al matadero, yo, me dije para mi mismo, ¿a quén se le ocurre andar de traje con tantísima calor? Casi todas las señoras taban muy encopetadas, traiban sus vestidos largos, algunos arrastrando en el suelo, unas, con escotes en sus espaldas que enseñaban todo hasta casi dejárseles mirar la raya de la separación de las tepalcoanas, otras, tapaditas de por atrás, pero, bien destapadas de por delante, tanto que casi no dejaban nada pa la imaginación, enclusive, una ñora de un vestido rojo, asegún miré, la mamá del novio, traiba sus chicos melonzotes casi de juera, tanto que, cuando el padrecito con su sotana y agua bendita, los recibió en la entrada de la iglesia, mire cómo se le jueron sus ojitos sobre esta señora que entró primero del brazo del novio, hasta como que le sacudió más la cosa esa con la que echan el agua bendita mero sobre el mentado escote, detrás de ellos entraron el papá de la novia que iba como resignado llevando del brazo a la novia, que tampoco cantaba mal las rancheras tocante a lo del escote de por delante, solo que, más bien, parecían naranjas, su vestido era color aperlado, con una cola tan larga, tan larga que una de las niñas que iba de tras suyo quesque alevantándosela, se la pisó y se la arrancó, tonces, dos de las muchachas que iban más detrás, la recogieron la cola y medio se la jueron poniendo en lo que caminaba rumbo al altar, yo, mejor me regresé al zócalo, me merqué una ñeve de tres bolas en canastilla: una bola de mamey, otra de nuez y una de vainilla, me senté otra vez en el pretil y me puse a bobear a las gentes que pasaban por áhi, en eso estaba cuando, un pilcate como de 3 años que miré que se chingó una ñeve tan grande como la mía en un santiamén, se puso a llorar porque quería otra, su mamá le decía que ya no, que otro día le compraba otra, tonces el mocoso se tiró al piso, se empezó a revolcar y a manotiar, su mamá lo trataba de parar agarrándolo del brazo y él se soltaba, se ponía duro y se volvía a aventar al suelo, en una de esas, se puso a golpiar su tatema contra el piso, su mamá le ponía la mano entre el piso y su cabeza del niño pa que no se lastimara, lo cargaba agarrándolo de la cintura y el chamaco tiraba de patadas, en eso, como la mamá ya se lo llevaba anque juera a juerzas, el móndrigo chamaco se comenzó a gomitar de puro berrinche y, entonces sí, su mamá, ¿qué cree que hizo?... ¡Le compró otra nieve! ¡Válgame el Señor! En mis tiempos, si tantito se ponía uno a hacer una rabieta, en l´horita se lo zumbaban a uno con el clable de la plancha, con un lazo mojado, con un cinturón, le jalaban a uno los “diablitos”, le retocían una oreja o mínimo nos ponían dos nalgadas bien puestas o unos reglazos en los lomos, pero, esos tiatritos nomás nones que nos los dejaban hacer. ¡Pa mis pulgas! Si asina los educan, cuando ya estén mayores, van a querer pegarle hasta a sus apases si no les dan lo que se les pega en gana, yo digo que, que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo aluce.

NIÑO MELINDROSO.- Una de las principales motivos de consulta pediátrica en la práctica diaria, es la falta de apetito de los niños. Los padres dicen que el niño no quiere comer nada, que solamente quieren estar tomando y tomando leche. Algunos niños de un año de edad, sólo quieren tomar leche del seno materno, cuando se les ofrece alguna comida la rechazan, solo quieren estar pegados a la mamá tomando leche de su seno. Algunos niños de la misma edad, sólo toman leche en mamila o en vaso pero se niegan a comer verduras o carne. Cuando un niño no come, es importante identificar si el niño no come nada o si come nada más lo que le gusta. Si un niño no come nada, ni lo que acostumbra a comer normalmente, lo más seguro es que ese niño esté enfermo y lo que se debe hacer es una adecuada valoración por su pediatra y buscar la causa, muchas veces se trata de infecciones de la vía respiratoria, digestiva, urinaria, parasitosis o anemia. Si un niño come sólo lo que le gusta, se trata de un niño remilgoso, es decir, berrinchudo o malcriado que no ha sido educado debidamente en su alimentación, la mayoría de las veces, por falta de información de los padres o por comodidad de la madre que no le gusta preparar alimentos a su hijo y se le hace más fácil darle leche. Es recomendable darle exclusivamente seno materno a un bebé hasta los 6 meses y, a partir de esta edad (a veces antes si la madurez neurológica y digestiva del bebé lo permite), empezar a darle alimentos como frutas, verduras, cereales e incluso carnes, primero, hay que darle los alimentos rayados, luego en puré, luego machacados y alrededor de los 10 meses, ya debe comer sus alimentos picados finamente, sentado en una de las llamadas “periqueras” y permitiéndole que lo haga con sus propias manos. Si a un niño de un año de edad no se le enseñó a comer desde pequeño, será mucho más difícil que se enseñe a comer sólidos a esa edad pues para entonces, casi siempre, ya se hizo melindroso. Enseñar a comer alimentos sólidos a un bebé mayor de un año requiere orden, disciplina y mucha paciencia.