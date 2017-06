Roban en Taxco artículos de plata con valor de $800 mil

Taxco , Gro., Junio 10.- Un botín con un valor calculado en 800 mil pesos es lo que lograron los amantes de lo ajeno que robaron piezas de plata de un domicilio particular en esta ciudad colonial.

Fueron cuatro los malhechores que ingresaron a una casa habitación ubicada en el barrio conocido como Panorámica, minutos antes de las 10:00 horas de este viernes. Los hombres estaban armados con pistolas y se cubrían el rostro con pasamontañas.

La dueña del inmueble no se encontraba, pero dijo en la Agencia del Ministerio Público que los cuatro sujetos aprovecharon que una sirvienta dejó la puerta de acceso entreabierta al salir a comprar jitomates, chiles y cebollas en un estanquillo, para ingresar.

Algunos vecinos se percataron de los movimientos de los asaltantes pero en ese momento no hicieron nada. Después que la dueña de la casa regresó le contaron lo que habían visto.

La mujer entregó en el Ministerio Público la grabación de una cámara de video vigilancia que está instalada en el interior de su casa, cuyas imágenes serán analizadas por los investigadores para tratar de identificar a los maleantes.