Graue: Indignante e inadmisible, corrupción de ex gobernadores

Ciudad de México, Junio 9.- Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, lamentó que mandatarios estatales se encuentren involucrados en actos de corrupción que lastiman a la sociedad mexicana por lo que urgió a las autoridades a ordenar las finanzas públicas con honestidad y apego a la ley.

“El hecho de que más de una decena de gobernadores estén acusados de corrupción, desfalco o lavado de dinero es inaudito, indignante e inadmisible: no nos debe volver a suceder”, subrayó durante la entrega del “Premio Nacional de Investigación: Impulso al desarrollo de las finanzas estatales.”

El país requiere orden en sus finanzas públicas y honestidad en el manejo de sus recursos pues la opacidad en el gasto es una afrenta que reclama austeridad, aseveró el rector de la UNAM.

“México necesita tener nuevas esperanzas de crecimiento y desarrollo que abatan la lacerante desigualdad social”, señaló Enrique Graue Wiechers, pues dijo que ésta, junto con la impunidad e inseguridad, han generado hastío, desconfianza e insatisfacción en diversos sectores de la sociedad.

En el Salón de Actos del Palacio de Minería, el rector expuso que nadie puede gastar permanentemente más de lo que tiene, y si no se invierte en áreas estratégicas, tampoco habrá desarrollo posible para la nación. “La educación y la investigación son sectores estratégicos que no pueden ser descuidados”, destacó.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, la educación es el factor más importante para propiciar la movilidad social hacia los niveles socioeconómicos superiores pues por cada año de escolaridad, las remuneraciones económicas de un individuo pueden incrementarse hasta en un 10 por ciento, y en una nación aumenta hasta en un 0.37 por ciento su producto interno bruto (PIB).

En esta tercera edición del premio se recibieron 46 propuestas -19 de licenciatura y 28 posgrado-, de integrantes de 22 instituciones de educación superior del país. Además se utilizó un software desarrollado exprofeso por la Facultad de Economía de la UNAM para disminuir la subjetividad en los procesos de evaluación.

Los ganadores de licenciatura son: Viviana Elizabeth Zárate Mirón, alumna de la Universidad Popular Autónoma de Puebla; y Rodrigo Silva Martínez, de la Universidad de la Sierra del Sur, Oaxaca.

A nivel posgrado se premiaron los proyectos de Alfonso Mendoza Velázquez de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, e Ignacio Ibarra López, del Colegio de Tlaxcala. Además se entregó una Mención Honorífica a Guillermo Aguilera Alejo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.