Monitoreo Político

Que tal estimados lectores les saludo con mucho gusto les comento que se han cumplido dos años de aquella fecha que finalmente se logró un objetivo hace dos años fue la elección de gobernador en el estado de Guerrero una elección que algunos pensaban que no podría realizarse una elección compleja una elección competida pero que finalmente se resolvió, los guerrerenses determinaron con su voto cual era la ruta para seguir respecto quien tendría que gobernar este Estado; el 07 de junio del 2015 fue la elección en donde el pueblo de Guerrero eligió a Héctor Astudillo Flores como Gobernador de esta entidad suriana.

El mandatario estatal ha señalado que ha sido un tiempo nada sencillo nunca ha pensado que iba hacer fácil ya lo ha comentado en varias ocasiones el gobernar es un asunto complejo se requiere mucho valor y determinación para gobernar Guerrero, es un estado siempre con problemas es un estado con contrastes riqueza, pobreza hoy con un problema muy serio que es el tema de la inseguridad, la delincuencia, pero también con una gran cantidad de cosas positivas que se han logrado como un estado que se mantiene turísticamente bien con un tiempo muy bueno turístico con cosas muy importantes, es una entidad que por supuesto ha dejado de tener conflictos hay menos conflictos ahora que los que habían hace dos años, el tema de la gobernabilidad ha sido una tarea en que Astudillo se ha concentrado se ha avanzado en muchos temas, por mencionar un ejemplo los conflictos con los maestros han disminuido notablemente los conflictos con una serie de grupos de carácter social igual han bajado, si bien es cierto que persisten algunos problemas sin embargo el Gobernador Héctor Astudillo trata de estar permanentemente atento; en el tema de inseguridad sin duda en todos está muy atento a veces con circunstancias muy lamentables pero que al final de cuenta están todos con la ayuda de la Federación con la ayuda de la Defensa Nacional de la Marina un tiempo complejo que lo obliga a estar muy pendiente del estado muy atento con todos los temas, e indudablemente Astudillo ha tratado de estar pendiente de como las cosas se dan pero por supuesto con una gran determinación para participar enfrentar y darle solución a los problemas.

Si recordamos estimados lectores el gobierno de Héctor Astudillo Flores recibió una administración estatal prácticamente en llamas con obras inconclusas y en el abandono, sobretodo con una fuerte crisis financiera, en ese sentido el Gobernador Astudillo realizó todas las gestiones necesarias para tratar de que se recuperara el recurso de esa obra abandonada y se pudiera concluir en esta administración.

Se han logrado muchas cosas buenas como el turismo, hay cruceros, hay inversiones hay apoyo social, se ha entregado el Fertilizante gratuito a los campesinos, se logró terminar el Acabús, el Macro Túnel; faltan muchas cosas por hacer como lograr disminuir los índices delictivos, de mejorar la seguridad es uno de los temas primordiales de este gobierno el cual se está trabajando todos los días para lograrlo. Sin duda alguna un gobernador digno de nuestro estado de Guerrero..!!

Pasando a otro tema las campañas políticas son como las crisis forjan al individuo y al ciudadano nos dan la radiografía de lo que falta o sobra y nos permiten valorar la naturaleza y condición humana, hoy nos encontramos ante un antes y un después del 4 de junio sin duda la jornada electoral del pasado domingo ha dejado múltiples lecciones no solo las que se han enfocado en la elección del Estado de México sino en los demás estados en donde hubo una participación fue una elección en especial para los mexiquenses, los nayaritas, coahuilenses y veracruzanos, pero creo que puede ser para todos los mexicanos incluidos sus organizaciones partidaria, la dirigencia los candidatos el gobierno; sin duda una elección que nos ha mostrado que en la democracia se gana o se pierde hay competencia de partidos incertidumbre en los triunfos electorales certeza que se desea en el cómputo y los resultados.

Con su voto el ciudadano premia o castiga a los gobiernos a los mismos partidos políticos y a los candidatos, un servidor en mi más modesto y humilde comentario observamos los datos duros las evidencias y los reclamos no hay un ganador absoluto en este momento lo que hay son presunciones y claro resultados que en el caso del Estado de México favorecen Alfredo del Mazo del PRI en alianza con el PV, el Panal y el PES; en Nayarit favorece al PRD Y PAN, en Veracruz también y en Coahuila al PRI. La política es pasión pero no debe cerrar nunca el paso a la razón sin duda todos han ganado y han perdido algo el PRD y el PAN ganan Nayarit y Veracruz, el PRI retiene la joya de la corona como es el Estado de México y aparentemente Coahuila, MORENA y Andrés Manuel López Obrador y hay que decirlo vuelven a caer el “ya merito” pero sin duda han crecido también; veamos el caso de los datos duros conteo rápido y el PREP esos son los datos y los resultados oficiales y hay que decirlo tal cual es quien tenga otros datos debe presentarlos a la autoridad correspondiente o publicarlos para que se tenga conocimiento de ello, y al respecto a lo otro es un principio de igualdad democrática hay supuestas evidencias que se necesitan para valorar las pruebas de cada reclamo conforme a la ley y eso es muy importante porque en política el que se precipita se desbarranca se debe de actuar con la legalidad para encontrar el camino de la legitimidad, los reclamos todos los que el estado de derecho y la ley electoral permite se prevé sin duda que la elección pase a los tribunales pero también hay que decirlo la ley en ese sentido es muy clara cualquier partido político puede solicitar un recuento total o parcial si el voto nulo es mayor a la diferencia de los votos registrados entre el primero y segundo lugar parece que ese va a ser el caso en el Estado de México y quizás también en el caso de Coahuila.

De los reclamos pide la ciudadanía estén fundados y motivados que no sea resultado de una industria de la protesta de líderes sociales que han convertido esa demanda en una verdadera acción lucrativa y social. Una democracia la mexicana sin duda escasa de demócratas no hay el reconocimiento al otro uno para todos, todos contra uno y todos contra todos pero de lo que si estamos ciertos estimados lectores es que el hubiera no existe y en la política menos es el caso de las alianzas la soberbia las fallas de todo aquello en donde se tiende a tergiversar a falsear y de una o de otra manera a veces se vuelve el mal momento de aquellos que han resultado perdedores.

Los que hemos visto esta jornada electoral algunos han cometido muchas tropelías los mismos trucos las mismas mañas pero no todos han caído en las mismas locuras pensar que hubo hacker, rusos o que no le digan nada a los medios internacionales hasta que no se decida también es pretender coartar la libertad y además hacer menos la inteligencia de cada ciudadano.

Ya estamos de facto en la sucesión presidencial ya se vio de que están hechos los partidos sus estrategias sus discursos y acciones y veremos sin duda más camino al 2018, vienen impugnaciones todas válidas conforme a la ley la defensa de los que se sienten perdedores tienen una ruta legal establecida la revisión en los cómputos distritales la solicitud a la autoridad electoral del conteo de lo que se denomina el voto por voto casilla por casilla y si no se da ese recuento de votos de lo que la propia ley establece pues bueno deberán acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todo esto antes del 15 de septiembre, es decir es un camino largo pero preciso es una ruta un tanto cuanto voy a llamarlo escabrosa dificultosa pero eso son los riesgos de la democracia y esas son las lecciones que ha dejado esta generosa jornada electoral..!!