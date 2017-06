El PRD de Alianzas

Las elecciones recientes en cuatro entidades federativas de nuestro país- Edo. - México, Nayarit, Coahuila y Veracruz – ha dejado enseñanzas bastas, invaluables y valiosas. No solo para los ciudadanos que han manifestado simpatías diversas a través de su voto y que son naturales y legítimas, sino también para los partidos políticos que van perdiendo credibilidad elección tras elección.

Llama la atención en esta ocasión, el desempeño del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ambos le apostaron a lo mismo: no perder y mantener lo que queda. El PRI, de antemano sabía que las condiciones en el Edo de México no le favorecían del todo y que era necesario, si quería seguir gobernando en la tierra de destacados priistas, echarle toda la carne al asador. Así lo evaluaron en los pinos desde hace ya varios meses. De ahí que hayan diseñado la gran estrategia y que finalmente el domingo 04 de junio les dio grandes y cuantiosos resultados.

En su análisis de municipio por municipio, sorpresa y hasta con terror, detectaron que más del 50 % de municipios del Edo de México, los ganarían los otros partidos políticos y que juntos fácil le arrebataban la entidad que han gobernado por siglos de los siglos…

Para ellos, afortunadamente los demás partidos opositores no tuvieron la capacidad, sensibilidad e inteligencia política, o llámele usted como quiera de juntarse, aliarse e ir a la contienda en frente o alianza. Principalmente el PRD y Morena. Que de haberse aliado, otro gallo o gallina, estaría cantando en el Estado de México.

De lo que sí no hay que perder de vista es que con los métodos tradicionales de ganar elecciones y al mero viejo estilo, el PRI no dejará que le arrebaten la joya de la corona. Para ellos, de suceder es como perder de nuevo, la presidencia de la república mexicana. Sin embargo se destaca que el miedo se llevó el susto de su vida. Y si no ajustan sus estrategias en lo que resta para el 2018, que Dios los tome confesados.

Por la otra parte el PRD, entendió, y así se leen los mensajes de su presidenta Alejandra Barrales, que los tiempos de algunos partidos, por lo menos del PRD, ha llegado sin duda, la era de las alianzas hasta con el mismísimo Diablo. Que su visión de participación en elecciones próximas deberá ser sin duda, aliado con otras fuerzas políticas. El color es y será lo de menos así se vislumbra de momento. Obvio que aún existen sectores incluso mayoritarios que se resisten a participar al lado de otros partidos políticos. Sin contemplar y analizar que los tiempos políticos y de hacer política han cambiado ya, desde hace rato.

Por ello, el tiempo que tienen sus dirigentes a todos niveles se antoja relativamente corto e insuficiente para convencer a su militancia de que la hora de las alianzas ha llegado y si quieren permanecer como actores principales en el país se deben y tienen que actualizar, adecuar a esos tiempos aún sin estar del todo de acuerdo o convencidos de que así sea lo mejor. De otra manera lo soñador y el romanticismo los sepultará políticamente y si no, al tiempo.