Averígüelo Vargas

Todos o casi todos los medios de comunicación en el estado y las redes sociales publicaron y difundieron ampliamente los hechos de violencia que se dieron la noche del martes en Chilpancingo, y la mayoría coincidió en que se habían dado entre 10 y 13 balaceras en colonias de la zona norte de la ciudad y al oriente, en la colonia Los Ángeles, además de dos casas baleadas y un taxi incendiado.

La informaión del gobierno, difundida por el vocero Roberto Álvarez, indica que ocurrueron tantas balaceras, sino que sólo fue una, en varios momentos, dos casas baleadas y un taxi incendiado.

Asegura el comunicado oficial que lo sucedido fue que la balacera se produjo entre dos grupos de sicarios que viajaban en dos o nás vehículos y que en ellos recorrieron varias zonas de la capital, lo que hizo suponer que se trataban en hechos diferentes y aislados, pero en realidad sólo fue una balacera que se prolongó por cerca de una hora, con enfrentamientos en distintos lugares.

Seguramente esa situación la tienen suficientemente comprobada las áreas de seguridad del estado, que sólo se puede conocer cruzando la información disponible que obtienen de diferentes reportes de las policías situadas en varios puntos de la capital.

Para la ciudadanía y hasta para los medios de comunicación, los informes, especialmente en las redes sociales, era que se habían reportado balaceras en distintas colonias, lo que hizo suponer que se trataba de hechos diferentes, pero aunque fuera una sola balacera continuada, la percepción fue de que se presentó el hecho en lugres diferentes, y aunque hayan sido los mismos grupos participantes, lo real es que sí hubo balaceras esa noche del martes, aunque fueran los mismos grupos, que se enfrentaron en varios momentos de la peor noche del temor y la alarma.

RECLAMAN QUE EL FISCAL XAVIER OLEA COMPAREZCA ANTE EL CONGRESO.—Ya se da como un hecho que el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, será citado a comparecer ante el Congreso del Estado, para que explique e informe del trabajo que ha realizado al frente de ese organismo autónomo, que muchos piensan no ha logrado cumplir con la responsabilidad de combatir la delinciencia y frenar la ola de violencia, a través de investigar y anular la acción de los grupos delincuenciales que han provocado un ambiente de temor e inseguridad en Guerrero, además de que lo señalan de no actuar contra el diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, quien,al seperarse del cargo, ya no tiene inmunidad legal.

La propuesta para que el fiscal comparezca ante las comisiones del Poder Legislativo partió inicialmente del diputado Fredy García Guevara, quien la presentó en la sesión de la Comisión Permanente el pasado 7 de junio.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputada Flor Añorve Ocampo, señaló que la Junta decidirá la semana próxima la comparecencia del fiscal ante las comisiones de Seguridad Pública, Justicia y de Gobierno.

Hasta ahora se ha presentado un diferendo entre el Congreso y el fiscal, porque éste señala que no puede proceder contra el diputado señalado porque el Legislativo no terminó con el juucio de procedencia que se le impuso, por las acusaciones de homicidio, principalmente, porque al no concluir el juicio no se le retiró el fuero, que era la intención principal en ese caso y por lo tanto no se podía actuar legalmente en su contra, a pesar de que el fiscal lo señaló públicamente como “el tequilero número uno”.

Al respecto el Congreso respondió que cuando un diputado se separa del Congreso, como ocurrió con Saúl Beltrán, quien solicitó licencia indefinida, automáticamente pierde toda la protección que tenía como integrante de la Legislatura, pero que ahora el fiscal incurre en omisión de su tarea, al negarse a detener a quien ya no es diputado con todos sus derechos.

Lo cierto, es que tengan razón unos o el otro, el acusado de un doble homicidio y de ser parte del grupo delincuencial Los Tequileros, sigue libre, además de amparado y con posibilidades de que se oculte para evitar toda acción de la justicia.

ASISTE SENADOR ALBARRÁN AL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, EN PANAMÁ.—Nuevamente el senador guerrerense Esteban Albarrán Mendoza asiste a la XXXIII Asamblea General del Parlamente Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), que se celebra en la ciudad de Panamá, donde tiene su sede ese organismo, y que concluirá el sábado 10.

Acude el legislador en su condición de integrante de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlatino, por la designación que le fue asignada en la pasada intervención de diciembre del año anterior.

Como se sabe, Albarrán es alcalde con licencia de Iguala, cargo que tuvo que dejar para acudir al Senado, en sustitución de René Juárez Cisneros, quien fue desigando subsecretario de Gobernación.

En sustitución de Albarrán entró a la alcaldía de Iguala Herón Delgado Castañeda, que era su suplente, y que ha tratado de hacer un buen trabajo, aunque hay quienes opinan que lo limitan la edad y una salud precaria, aunque hace su mejor esfuerzo.

Hay quienes epeculan si Esteban Albarrán buscará regresar a la alcaldía a través de la reelección, que ya está legalmente establecida, aunque faltan detalles legales para dejarla en condiciones de poder aplicarla en la elección del 2018.

Faltaría ver si puede dejar el Senado, antes de concluir para participar en la nueva elección.

Mientras, hay más gente con buenas posibiidades para alcanzar la postulación a la alcaldía, con buenas posibilidades de ganar la contienda, como es el caso del secretario de Finanzas del PRI, Erik Catalán, que es la carta más fuerte en ese partido.

Iguala debe seguir en manos del PRI, porque los perredistras la dejaron en las peores condiciones posibles, ya que la dañaron y la pervirtieron hasta convertirla en un nido de la delincuencia organizada, responsable de la muerte de 6 personas, entre ellos 3 normalitas y la desaparición de otros 43, de cuyo paradero no se tiene otra versión más que la presentada por la PGR, a principios del año 2015.

