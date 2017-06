Hechos violentos en Aca están a la baja comparado con años anteriores, afirma Evodio

El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, desmintió que haya un incremento de violencia por los hechos violentos registrados en este mes en la ciudad, pero comparado con años anteriores está a la baja.

En entrevista al ser cuestionado si han incrementado los hechos violentos en Acapulco, contestó, que ‘de ninguna manera, las estadísticas ahí están, son hechos lamentables en este mes de junio, pero si tu comparas junio del año pasado, o junio de hace dos años, seguimos a la baja’.

Informó que ayer se reunió con el comandante de la Novena Región Militar en Acapulco, Germán Javier Jiménez Mendoza y la fuerza operativas de las fuerzas militares para hacer un análisis y redoblar esfuerzos para combatir los hechos violentos en la ciudad.

‘No podemos dejar que nos siga, en esta misma ruta, de mejorar las condiciones. Bajar los índices de violencia en tema de las muertes violentas o el tema de vehículos que nos preocupa’ y que lo que estamos haciendo rápidamente tomar cartas en el asunto y estamos trabajando coordinadamente para fortalecerlo’, explicó.

Coincidió con los mandos militares en reforzar los operativos, revisar las colonias con focos rojos, en coordinación con el Grupo de Coordinación Local.

Argumentó que la recuperación de espacios públicos en Acapulco para ‘quitárselos a los delincuentes y malhechores’, para disminuir la inseguridad.

‘Sabemos que es complicado el problema, pero no estamos bajando la guardia, se ha dicho, lo sostengo, en Acapulco se van mejorando las cosas, poco, a poco, no se puede todavía ver en la percepción de la gente, porque hay mucho problema, pero a comparación de otros años están las cosas, tomándose con muchísimas condiciones para mejorarlas y no vamos a dejar de hacerlo’, concluyó.