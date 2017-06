Firme, rumbo a Rusia 2018

México lidera hexagonal con 13 puntos, tras golear 3-0 a Honduras

Ciudad de México, Junio 9.- A este Tri nadie lo para en la eliminatoria y sumó otra victoria rumbo a Rusia 2018 al golear a Honduras 3-0 en el Azteca, que de paso lo afianza en la cima con 13 puntos de manera invicta, esas unidades ya superaron lo hecho por México en todo el Hexagonal pasado en el que solo pudo sumar 11 y tuvo que pelear el repechaje para acceder a Brasil 2014.

Hace cuatro años, lograr un punto era todo un parto y ahora caen a racimos. Además, el panorama es tan distinto, que ni por asomo el Hexagonal tiene una pizca de zozobra, mucho menos de incertidumbre, sino todo lo contrario, todo es armonía, todo es verde; el equipo de Osorio, camina rumbo a una nueva Copa del Mundo y lo hace con pasos firmes, sólidos y contundentes.

El trámite del partido no fue fácil para el seleccionado al principio porque Honduras presentó un buen candado con una línea de cinco en defensa, más una de cuatro en medio campo, lo cual ya había adelantado el técnico Jorge Luis Pinto, ya que la H se iba satisfecha con un punto del Azteca.

Pero cuando más se sentía cómodo Honduras, apareció Oswaldo Alanís, el Hummels Mexicano, con la estrella de campeón en Chivas, para meter un certero cabezazo al 34’ en un tiro de esquina cobrado por Jonathan dos Santos, para vencer a Donis Escober.

Ya en el segundo tiempo, Osorio sacó a Giovani y le dio bola a Hirving Lozano, buscando desbordar y ahogar a los hondureños que poco a poco se apagaban; el Chucky le respondió con creces al colombiano.

Minutos antes, Hirving falló una clara para el segundo del Tri, pero al 63’, un excelso pase de Héctor Herrera dejó solo al de Pachuca, que ante la salida de Escober se quitó al meta y definió con portería abierta para el 2-0.

Tres minutos después apareció Raúl Alonso Jiménez, quien partió como titular en lugar de Javier Hernández, a quien Osorio decidió no utilizarlo y guardarlo para Estados Unidos. El delantero de Benfica entró solo al área y definió para el tercero de la noche, cerrar la goleada y aplastar los sueños de un equipo catracho que se le acabó muy pronto el gas y se aleja cada vez más de al menos el repechaje al quedarse con cuatro puntos, en la penúltima posición.

Todavía el Chucky tuvo una más para meter el cuarto, pero no pudo. Así, la Selección Mexicana dejó el escenario preparado y perfecto para recibir al acérrimo rival, Estados Unidos, el próximo domingo, que vendrá con la moral arriba por vencer a Trinidad y Tobago, aunque por lo mostrado por este Tri, no se ve cómo alguien lo pueda vulnerar en este Hexagonal al cual poco a poco hace suyo.