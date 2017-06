Alcalde de Huitzuco da seguimiento a construcción del rastro municipal

Huitzuco, Gro., Junio 8.- Con la finalidad de producir carnes de calidad y libre de contaminación, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López se reunió con el delegado de la Sagarpa en Guerrero, Eugenio Treviño para darle seguimiento a la gestión de la construcción de la segunda etapa del rastro municipal.

En la reunión, José Luis Ávila López pidió al funcionario federal que se amplíen los recursos para la construcción del rastro, debido a que los recursos destinados para el mismo no son suficientes y son necesarios más apoyos para dicho rubro.

Dijo que en estos trabajos de mejoramiento del rastro también está interviniendo la diputada federal, Verónica Muñoz Parra porque se busca un rastro Tipo Inspección Federal (TIF), para ser el primero que se construya en toda la Zona Norte de Guerrero.

“Estamos haciendo importantes gestiones, nosotros no paramos, sabemos que todas las peticiones deben tener el soporte de un proyecto técnico y nosotros cuidamos mucho esos detalles para que se canalicen recursos en beneficio de los huitzuquenses”.

Aseguró que gestionar no es fácil, sin embargo, la insistencia se está desarrollando, porque lo que más quiere, es que llegue mucha obra social para Huitzuco en todos los rubros, de manera que el mayor beneficiado sea el pueblo.