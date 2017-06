Festeja PRI Guerrero que hace dos años fue electo gobernador Héctor Astudillo

Chilpancingo, Gro., Junio 7.- El PRI festeja que hace dos años el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, fue cuando la voluntad popular en Guerrero le dio el triunfo en las urnas con 558 mil 662 votos y con 40.94 % de porcentaje del total de la votación 1 millón 364 mil 558 a Héctor Astudillo Flores que obtuvo el triunfo democrático para poder gobernar la entidad en el período de 27 de octubre de 2015-2021, así lo afirmó el presidente del CDE del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez.

El dirigente estatal priista se congratuló que en un día antes el 6 de junio se cumplieron dos años del anuncio del licenciado Héctor Astudillo de crear un plan de austeridad en su gobierno que asumiría el 27 de octubre del 2016, dado que le fue informado del déficit de 13 mil millones de pesos dejado por el gobierno saliente.

Explicó Huicochea Vázquez que desde entonces se ha dedicado a reordenar la administración estatal, ejerciendo un gobierno eficaz en varios rubros, devolviendo la gobernanza y la tranquilidad y la paz a los ciudadanos, atendiendo los rezagos sociales, atendiendo a las distintas organizaciones sociales, trabajando incasablemente todos los días en devolver el orden, la seguridad, el respeto a las leyes, al tiempo que busca el desarrollo económico de la entidad en distintos renglones.

Heriberto Huicochea explicó que entre sus logros está la aplicación de los cuatro ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, el código de ética para la administración estatal, la transparencia administrativa, el manejo racional de los recursos públicos y el trabajo coordinado mediante el Grupo de Coordinación Guerrero, que une a los tres niveles de gobierno para atender la inseguridad y combatir al crimen organizado, entre muchas las otras.

El presidente del PRI Guerrero indicó que mucho se ha avanzado en un año ocho meses de gobierno, aunque reconoció que la tarea no es sencilla, pero que se sigue avanzando con gobernabilidad y solo aquellos empeñados a ponerle adjetivos a las cosas sin construir no saben reconocer que la entidad va mejorando, aunque tal vez no a la velocidad que todos quisiéramos, pero es un paso firme y constante.

Con ello la voluntad de las mayorías no se equivocó en elegir hace dos años a Héctor Astudillo Flores, quien demuestra todos los días que fue la mejor opción que un gobernante que quiere a su estado, a su gente y a su cultura, que busca lo mejor para todas las familias y para todos los guerrerenses sin distingos, pues gobierna para todos, dijo finalmente Heriberto Huicochea.