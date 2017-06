La banda U2

U 2 vendrá a la ciudad de México para celebrar el 30 aniversario de The Joshua Tree, el mismo día que Pet Shop Boys se presentará en el Palacio de los Deportes.

El ambiente ochentero invadirá por completo esta zona. Los precios de los boletos para el concierto de U2 en el Foro Sol, del próximo 3 de octubre, con su actual gira U2 The Joshua Tree Tour 2017, si bien pondrán a ahorrar a sus fans mexicanos pero no al grado de empeñar o vender bienes con tal de no perderse el paso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. por la Ciudad de México.

La inflación parece no pegarle a los costos de sus entradas, pues oscilan en el mismo rango de su anterior visita en 2011 con el U2 360° Tour, con el que se presentaron en el Estadio Azteca, el 11, 14 y 15 de mayo de ese año.

Los precios de las entradas para el U2 The Joshua Tree Tour 2017 son en Pista Golden, $2,550; Pista General, $2,550; Verde A, $4,500; Naranja A, $2,550; Verde B, $1,450; Naranja B, $980; Verde C, $650 y Naranja C, $400 pesos, sin incluir los cargos por el servicio de Ticketmaster.

Lo que el público mexicano desembolsará a partir del 12 y 13 de junio en preventa exclusiva para tarjetahabientes, y a partir del 14 para el público en general a través del sistema Ticketmaster, así como en preventa para suscriptores de U2 en el portal www.U2.com del 8 al 10 de junio, no se compara con posiblemente una de las giras más caras que se hayan realizado en México, la más reciente de The Rolling Stones.

Por si fuera poco, se ha confirmado que Noel Gallagher y sus High Flying Birds serán los encargados de abrir los conciertos de U2 en Latinoamerica.