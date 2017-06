Contexto Político

Luego del buen papel que realizó como candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda Hernández ya suena para ser el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Y conste, quien lo destapó fue Alejandra Barrales Magdaleno, quien a principios de octubre culmina su periodo.

“Por supuesto que podría hacer un excelente papel como presidente (del PRD). Yo estoy comprometida a abrir todos esos espacios. Podría ser presidente del partido por supuesto”, manifestó Barrales en entrevista televisiva.

No es una idea descabellada. Zepeda es un buen prospecto para dar pelea en 2018.

Como candidato en el Estado de México dio la cara por su partido y no se doblegó ante el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ni con el priista Alfredo del Mazo Maza.

En estos momentos, el PRD requiere de dirigentes que estén cerca de las bases y estén abiertos al diálogo para construir alianzas ganadoras. Claro, sin dejarse chantajear por nadie.

El también ex alcalde de Nezahualcóyotl y ex coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local mexiquense, sin hacer proselitismo anticipado, mantuvo el registro de su partido (logró más del 17%) y superó los votos que hace seis años obtuvo Alejandro Encinas Rodríguez. Y eso que el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal fue apoyado por el PT y Movimiento Ciudadano. Zepeda fue solo, sin alianza.

Con Agustín Basave al PRD no le fue tan bien que digamos. Con Alejandra Barrales el PRD sigue de pie y no desapareció del mapa electoral como lo vaticinaban algunos pejistas, a tal grado que López Obrador le exigió de último momento a los candidatos del PRD en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, a declinar por los abanderados de Morena. Cosa que no ocurrió.

Ojalá a López Obrador le haya quedado claro que sin el PRD no podrá ganar elecciones, y que Morena no tiene la estructura suficiente en el país para darle batalla al PRI en 2018.

Pero regresando al relevo de la dirigencia nacional del Sol Azteca, queda claro que Juan Zepeda es la mejor opción que tiene hasta este momento dicho partido. Incluso, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, señaló que el mexiquense se convirtió “en un activo fundamental” en el partido y lo consideró como un candidato idóneo para suceder en el cargo a Alejandra Barrales.

Es necesario precisar que Juan Zepeda es miembro de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), que dirige su paisano el ex senador Héctor Bautista López.

En el ámbito académico podemos citar que es licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Tiene una maestría en Derecho y actualmente cursa el doctorado en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Veremos si la corriente Nueva Izquierda (mejor conocida como “Los Chuchos”), que encabezan Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva, le dan el visto bueno para ser el próximo dirigente nacional y evitan una elección interna que no le conviene en este momento al PRD.

ENTRE OTRAS COSAS… Trasciende que el gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, operó en contra del candidato de su partido, Alfredo del Mazo Maza. Tanto, que en Ecatepec (su bastión y en donde fue alcalde hace seis años) ganó Morena. ¿Será que se la jugó con Delfina Gómez? Quién sabe. Lo cierto es que al PRI le costó trabajo sacar la elección en dicha entidad.

Comentarios: E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com; Facebook: Efraín Flores Iglesias; Twitter: @efiglesias