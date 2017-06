Patrulla de Papel

Sabido pues de que has llegado a la edad de 13 años y recordando también que esta es la 13ava “carta” que para ti escribo, he de iniciar con lo mismo que te estado diciendo en las 12 ocasiones anteriores “Sofía, eres tú el amor perfecto”.

Antes de hacer una exégesis del por qué aseguro que tú estás en ese rango, permite, Sofía hermosa, que escriba algunos antecedentes.

Es difícil; las primeras 5 cartas que dirigí para ti, lo hacía con la libertad del anonimato, además de que tú no conocías al viejo jabalí que te escribía, había un blindaje….tu no sabías leer.

Cuando supe que ya leías cuide más lo que escribía, consciente de tu inteligencia, enganché las palabras con las ideas buscando que tus enormes ojos absorbieran el polvo de hadas que oculté para que se esparciera milímetros antes de que mis letras llegaran a tus ojos. Alguna vez una de tus hadas favoritas me hizo saber que “las cartas te encantaban” y eso provocó que mi pecho se hiciera ancho, y esa noche cene suspiros.

Ahora sé que eres mar, que te gusta acercarte a la casa de tu padre y ves las olas como una alondra ve su nido, se también que basta sólo un poco de buen ruido para que sonrías y bailes al compás y ritmo de eso que tu has convertido en música. Se y admiro, que tu hada favorita te hace dibujos y que esos son tan hermosos y por eso, para acompañarlos, los convierte en cuento.

Pero hay cosas que no se y me gustaría saber…

Dime Sofía, ¿Por qué eres la niña más hermosa que pisa hoy la tierra?... ¿cómo es que estas por ser la única “adolescente” que no adolecerá de nada?... y una última pregunta ¿estás enterada que eres ALMA VIEJA?... Sea pues.

Recuerdo tu voz justo al salir de ese entramado de tubos de colores, te acercaste a mí y me dijiste –pase por el tubo más oscuro y no tuve miedo- y sí, comprendí que para un hada chatita y pelirroja el entrar a esos túneles de los que no tienes ni idea de a dónde vas a salir fue toda una aventura, claro, una princesa hada de 5 años por más valiente que fuera, siempre se sorprenderá cuando pase por esos ductos de colores que suele haber en espacios infantiles.

Así entonces, Sofía, otra vez te escribo y, como en las 12 ocasiones anteriores te reconozco tu –amor perfecto- y eso lo supe justo en el momento en que te escuché decirme “abuelo”.

Y me voy a permitir hacer extensa esta carta pues, como dije antes, sabido estoy que lees, y además te gusta hacerlo.

¿Sabes? Para vivir la vida lo tienes que hacer “con arte” buscar siempre llegar a ese punto en el que alma y espíritu se regodean….

Va entonces un rosario de ideas para ahora que la vida comienza a verte con sonrisa y seriedad. Ve todo y a todo, siempre a los ojos, y si no tuviera ojos entonces ve eso como si fuera un espejo.

Administra tus abrazos, ten por sabido que en cada uno de ellos va tu fuerza y magia, solo abraza con afecto a lo que realmente te produzca afecto… ama y si tienes dudas con lo que es “amar” investiga y entonces ama más…

Toca al mundo con cuidado, tus manos son el puente que lleva “a las cosas” a tu alma, siente la textura del universo, ese que entra por tus ojos y por tus manos.

Y escribo tanto pues como enterado estoy que lees y mucho, por ello estoy vuelto loco sobre el cajón de palabras para enviarte todas en un solo racimo.

Eres pues, Sofía, el amor perfecto pues porque eres mi nieta. Y nieta de hadas y princesas.