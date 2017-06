Averígüelo Vargas

Un diálogo abierto durante unas tres horas, se desarrolló ayer entre el gobernador Héctor Astudillo Flores y más de un centenar de periodistas de todas las regiones del estado, en el que se plantearon y analizaron las acciones de protección a los comunicadores.

El gobernador señaló que ya existe una propuesta amplia, que surgió de la reunión del presidente Enrique Peña Nieto, con los gobernadores del país, en donde se plantearon 10 acciones para proteger a los periodistas y que aquí, retomó íntegramente y con propuestas propias el mandatario estatal.

Astudillo insistió en que está en la mejor disposición de aplicar todas las formas a su alcance para proteger a los integrantes del gremio de la comunicación, pero también les hizo ver que no puede extender toda clase de prestaciones sociales y económicas, porque no es patrón de los periodistas, es decir que no dependen laboralmente de él, sino que las empresas deben aportar la parte que les corresponde.

Sin embargo, ante las deficiencias de la parte patronal se mantiene el Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP), por medio del cual se les brinda respaldo con créditos, desarrollo de actividades de mejoramiento profesional y un seguro de vida para todos sus integrantes, que es financiado por la administración pública.

El reclamo principal de los periodistas que intervinieron en el diálogo, fue en el sentido de que debe investigarse a tiempo y a fondo, además de sancionar a los agresores de los periodistas, que se aclaren los asesinatos cometidos, porque hasta ahora no se sabe de gente recluida en las cárceles, en respuesta a la agresión contra algún o algunos periodistas.

Es decir, que la exigencia principal que plantearon ayer en Casa Guerrero, fue que se termine con la impunidad que se ha mantenido en todos y casi todos los atentados contra profesionales de la comunicación, no obstante que en diversas ocasiones se han desarrollado protestas públicas y exigencias de que se cumpla con esas investigaciones y que se presente a los detenidos por esas agresiones.

Por lo pronto, dos de las acciones que ayer se tomaron en base a las demandas de los periodistas ante el gobernador y sus colaboradores, será el hecho de que se presente la reforma de la Ley 463 del Bienestar Integral de los Periodistas, sobre salud, vivienda, gastos médicos, funerarios, de maternidad y del seguro de vida, para mejorar las disposiciones existentes.

El gobernador Astudillo nombro a Rigoberta Román Orea como la titular de la Fiscalía Especial para la atención de los problemas y delitos contra periodistas, por lo que se invitó a todos los comunicadores a sumarse a este proyecto colectivo y para nombrar a los cuatro comisionados que deberán atender esta importante encomienda.

La reunión terminó en las mejores condiciones entre autoridades y comunicadores y el ofrecimiento de que se mantendrá una comunicación y diálogo permanentes, hasta lograr una buena estrategia de protección a los periodistas.

El gobernador Astudillo estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, por el Fiscal Xavier Olea, por la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora y por la directora de Comunicación Social, Erika Luhrs Cortés.

ASESINAN AL INVASOR DEL ÁREA VERDE DE LA COLONIA DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA.—Hace una semana, aproximadamente que el perredista Eleazar Vargas Lara fue arrestado por policías municipales de Iguala, por invadir el área verde de la colonia Nuevo Horizonte, pero pronto fue liberado con el compromiso de que no volvería a apoderarse del terreno donde pretendía construir viviendas para gente de su grupo.

El alcalde igualteco, Herón Delgado Castañeda, le advirtió a ese dirigente que actuaría con toda la firmeza necesaria para impedir que despojara a la colonia del terreno destinado a un jardín y zona de esparcimiento de esa unidad habitacional que promueve la alcaldía.

El invasor de terrenos ajenos fue liberado, pero apenas este lunes varios sujetos llegaron hasta su domicilio y sin más trámite lo asesinaron de varios disparos; la revisión forense muestra que recibió al menos cuatro disparos.

Sus compañeros, integrantes del Frente Amplio de la Sociedad Igualteca y Organizaciones Sociales (FASIOS), demandaron que se haga una investigación a fondo del asesinato, pues les parece muy sospechoso, dijeron, que lo hayan asesinado luego del problema con el gobierno igualteco, porque, además, no había tenido problemas con otros grupos o con delincuentes.

El asunto está ahora en manos de la Fiscalía del Estado, que debe hacer la investigación para determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a su asesinato y encontrar a los autores materiales.

PARA CONTAR CON UNA POLICÍA SUFICIENTE, HACEN FALTA 5 MIL ELEMENTOS: CESP.—De acuerdo con las reglas internacionales, una entidad como Guerrero debe contar con una policía estatal con 10 mil elementos y sólo se cuenta con 4 mil 900, por lo que sería necesario reclutar a los restantes 5 mil y un poco más, además de capacitarlos para la tarea que les correspondería en estos momentos difíciles que vive el estado.

Recientemente, como se recordará fueron cesados 176 policías estatales que incurrieron en rebeldía e indisciplina, al declararse en paro de labores para exigir que se les redujera la carga de trabajo, para que sólo laboraran la mitad del año y la otra mitad la descansaran, aparte de exigir mejores salarios, viáticos y otros bonos y prestaciones.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), que representa Nybia Solís Peralta, señaló que ya se cuenta con 90 elementos capacitados para empezar a sustituir a los cesados y existe una relación amplia de aspirantes, para ampliar la plantilla policiaca y alcanzar una corporación policiaca suficiente.

Por lo pronto, se trabaja para avanzar en la incorporación de nuevos elementos, preparados y capacitados, para llegar a la cifra necesaria, lo que llevará todavía un par de años, más o menos, para contar con una policía estatal suficiente, que pueda sustituir a la Policía Federal y para no depender del Ejército y la Marina, en asuntos de seguridad pública.

evargasoro@hotmail.com

evargasoro@yahoo.com.mx