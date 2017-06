Se deslinda líder del FASIOS de protesta en el ayuntamiento

El líder del Frente Amplio de la Sociedad Igualteca y Organizaciones Sociales (FASIOS), Ignacio Suárez Guevara, se deslindó de la protesta realizada por Jorge Popoca Salgado en el ayuntamiento, quien en estado de ebriedad se manifestó en el ayuntamiento y responsabilizó al alcalde Herón Delgado Castañeda de la muerte de Eleazar Vargas Lara, asesinado la noche de este lunes.

En entrevista, al cuestionarlo sobre las señalamientos de Popoca contra el alcalde igualteco, Suárez Guevara, indicó que “yo no puedo opinar nada al respecto, sólo que son declaraciones muy personales y lo único que puedo decir es que la familia de Eleazar declaró ya en el Ministerio Público y serán las instancias correspondientes las que determinen qué fue lo que pasó con él”.

“Yo no puedo opinar porque no sé nada ni estuve presente, sólo puedo pedir que sean las instancias encargadas las que investiguen y hagan justicia, porque como vemos siempre en este tipo de casos se quedan en el olvido estos asesinatos, no son resueltos por la Fiscalía General del Estado, quedan en el olvido y que ojalá éste no sea otro caso más que sólo se archive”.

Agregó que el doctor Herón Delgado, si es que lo están involucrando en este asesinato muestre la disposición para que él solicite a la Fiscalía se abra una investigación para que si él no tiene ninguna responsabilidad y nada que ver en este asunto quede aclarada esta situación.

Antes, Popoca Salgado, líder de la organización “Una Esperanza de Iguala” e integrante del FASIOS, se presentó la mañana de este martes en el ayuntamiento igualteco, acompañado de otras 4 personas, donde con palabras altisonantes culpó al alcalde del asesinato de Eleazar Vargas y pegó varias cartulinas donde se leían las mismas acusaciones en contra del primer edil.

Luego de su protesta, al abordar su automóvil en la esquina de la Avenida Bandera Nacional y Altamirano, un elemento de Tránsito lo detuvo al percatarse que manejaba en estado de ebriedad.

Ahí, el líder social nuevamente hizo responsable al alcalde de lo que pasó con Eleazar Vargas y lo hizo también responsable de lo que le pueda suceder a él.

Dijo tener pruebas de que el primer edil amenazó en varias ocasiones a Eleazar Vargas y a él mismo.

Posteriormente, elementos de Tránsito Municipal realizaron a Jorge Popoca Salgado la prueba del alcoholímetro, dando un valor de 0.63, por lo que fue remitido a barandillas y como sus acompañantes no quisieron conducir el vehículo, éste fue trasladado al corralón.