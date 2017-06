Rector: Gasta UAGro 16 mdp al año en medidas especiales de seguridad

Chilpancingo, Gro., Junio 6.- Las medidas especiales de seguridad que implementó la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) debido al contexto violento que se vive en la entidad y en el que esa casa de estudios está inmersa, le cuestan 16 millones de pesos al año.

Pero el gasto no está asignado en el presupuesto anual de la máxima casa de estudios, confirmó el rector Javier Saldaña Almazán, quien refirió que de agosto del 2016 a la fecha al menos 20 universitarios han sido víctimas de la delincuencia.

“Estamos gastando al año casi 16 millones de pesos en seguridad en todos los planteles, algo que no estaba planeado. No nos dan para pagar seguridad porque se supone que eso lo tiene que garantizar el Estado Mexicano”, indicó.

En entrevista informó que los gastos que genera la contratación de seguridad privada, la compra e instalación de cámaras de video vigilancia, entre otros, se cubren con recursos propios y que “a veces nos ayuda el gobernador” Héctor Astudillo Flores.

También dijo que en las inmediaciones de Rectoría, ubicada en el fraccionamiento Servidor Agrario al sur poniente de esta capital, han detectado a “gente armada”, por lo que han pedido el apoyo de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), que ha respondido solidariamente.

Pero agregó: “Han pasado varias cosas allí, asaltos, robo de vehículos. Lo he informado a las autoridades locales y federales (porque) es mi obligación prever cualquier situación que pueda tener un desenlace como la privación de la vida, extorsión o secuestro”.

Refirió también que la UAGro genera otro tipo de gastos cuando los universitarios son víctimas de la violencia e inseguridad. Dijo que los trabajadores tienen “un seguro” en caso de perder la vida, pero además a sus hijos se les pensiona.

Agregó que a través del Consejo Universitario aprobaron un acuerdo para que se apoye económicamente a los padres de familia en caso de que sus hijos universitarios sufran las consecuencias de la inseguridad.

“Hay jóvenes que son de escasos recursos, que no tienen ni para trasladarse a sus casas. No es un consuelo resarcir (económicamente), pero si la Universidad puede con recursos propios apoyar, lo vamos a hacer”, mencionó.

“También se va a desdoblar un apoyo psicológico para ayudar a familias a resarcir y restablecerse en la sociedad, es un asunto delicado y estresante”, dijo.

Javier Saldaña agregó que ya no ha recibido llamadas intimidantes de grupos delictivos porque “he reforzado mi seguridad”, aunque matizó que le preocupa lo que ocurra con los estudiantes y trabajadores, sobre todo en la región Centro porque es aquí donde se ha registrado la mayor cantidad de casos de víctimas, en mayor o en menor medida.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

El rector informó que este lunes se reuniría la Comisión Especial que aprobó el Consejo Universitario para elaborar un documento sobre el contexto de violencia e inseguridad que flagela al estado.

Añadió que en ese mismo encuentro comenzarán a trabajar sistemáticamente en la elaboración de un protocolo de seguridad, que no solo sirva a la UAGro, sino a la población en general y el cual será entregado a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Es un tema que se debe abordar con profesionalismo para proponer a los gobiernos cómo abordar el problema de la inseguridad que ha flagelado mucho a los universitarios. Nos preocupa mucho”, dijo, evidentemente en tono de preocupación.

Comentó que ha dialogado con mandos de las fuerzas armadas y con las autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes informa de las acciones que han implementado para procurar la seguridad de la comunidad universitaria.