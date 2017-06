Condena el obispo Salvador Rangel tanta violencia en la capital del estado

El obispo de la de Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, sostuvo que cada día el tejido social “se nos está desbaratando más”, en referencia a los múltiples asesinatos que se han registrado desde el pasado fin de semana en esta capital.

Señaló que “realmente es una pena” lo que está sucediendo en Chilpancingo y añadió que “le hemos perdido respeto y cariño a la vida” con tanto hechos violentos en Chilpancingo.

Indicó que la Iglesia tendría que realizar una gran cruzada para “tener respeto, amor y cuidado de la vida".

Rangel Mendoza estableció, además, que elementos del Ejército, la Policía Federal y la Estatal, ya tienen identificados a los grupos delincuenciales que operan en Chilpancingo. “Saben quiénes son y dónde operan”, sostuvo.

Rangel Mendoza cuestionó: “por qué no van directamente por estas personas; incluso me he preguntado por qué no aumentan la labor de inteligencia”.

Estimó que falta una acción contundente en materia preventiva, de los 3 niveles de gobierno, más que consolar a través de mensajes a los deudos de las víctimas.

Recriminó que no se destinan mayores recursos para labores de inteligencia, pero que sí lo hacen para operativos militares y federales, cuyos resultados contundentes no se observan.