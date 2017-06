Alcalde de Huitzuco llama a proteger el medio ambiente

Al conmemorar el 45 Aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, convocó a la ciudadanía a proteger la flora y la fauna, y a heredar a las nuevas generaciones un ecosistema digno y que este sea el de un mundo mejor.

En el evento conmemorativo coordinado por el director de Ecología, Heladio Cárdenas González, el primer edil Ávila López dijo que uno de los objetivos primordiales de su gobierno es el de brindar atención y realizar acciones políticas en relación a temas ambientales, motivando a la ciudadanía para que se convierta en agente activa, fomentando su cooperación para el desarrollo sustentable y equitativo del medio ambiente.

“Hoy 5 de junio, día establecido por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas como Día Mundial del Medio Ambiente, estamos aquí, en un lugar simbólico y significativo por su naturaleza, el relleno sanitario municipal, lugar donde se reciben las más de 19 toneladas diarias de basura que tira la ciudadanía de la cabecera municipal, aquí cubrimos con tierra y la compactamos para que no se disperse y así, se evite la contaminación del medio ambiente”.

“Nos dirigimos a la ciudadanía para pedirles que cuidemos nuestros cerros y manantiales, protejamos la flora no cortando árboles y la fauna evitando la caza ilegal de las diferentes especies que abundan en nuestros campos. No tiremos basura en lugares no apropiados, ni permitidos. Evitemos provocar y apaguemos los incendios que tanto dañan a nuestra naturaleza y exponen nuestras vidas. Sembremos árboles, entre muchas acciones más que podemos realizar. Esta es la mejor forma de conmemorar dignamente el día del medio ambiente y así, heredar a nuestros hijos un mundo mejor”.

Cabe señalar que el director de Ecología, Heladio Cárdenas González, coordinó conferencias y pláticas que se dirigieron a los alumnos y comisarios, para después acompañado del presidente, José Luis Ávila, regidores y directores, entregar arboles de diferentes especies para reforestar las zonas áridas de las colonias y comunidades.