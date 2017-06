Con el objeto de dar a conocer las estrategias que realiza el gobierno del estado para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la directora de Comunicación Social, Erika Lurhs Cortés, encabezó el pasado viernes en Chilpancingo, una reunión de funcionarios con periodistas de diversos medios de información.

Acompañada por el sub secretario general de Gobierno, David Sotelo Rosas; del vice fiscal Alejandro Santos, y de la coordinadora de Derechos Humanos de la Secretaría General, Rigoberta Román, la directora de Comunicación Social dio a conocer diversas estrategias a seguir, como el nombramiento de un Fiscal Especial estatal para la atención de delitos cometidos contra periodistas y defensores de Derechos Humanos, así como la puesta en operación de un número telefónico especial.

Se manifestó el interés del gobernador para implementar un sistema eficiente de protección a estos grupos vulnerables y ya se hizo llegar al Congreso del Estado la iniciativa de ley respectiva. Solo falta que se apruebe ésta, para dar pasos concretos en este sentido. Para ampliar la información a todos los comunicadores y defensores de derechos humanos, este martes a las 11.40 a.m. se realizará una reunión abierta en la Sala de la República de Casa Guerrero, entrando por la puerta 2.

Lamentablemente, el sábado fue objeto de grave atentado la locutora Marcela de Jesús Natalia, cuando salía de su centro de trabajo en Ometepec. Al conocerse la noticia, el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó que se aplicaran todos los protocolos para auxiliar a nuestra compañera, quien fue trasladada en helicóptero al puerto de Acapulco, donde se encuentra internada con grandes posibilidades de que salve su vida. La Fiscalía General está investigando los hechos y se espera que sean detenidos pronto, los sujetos que cometieron el repudiable atentado. Le deseamos lo mejor y una pronta recuperación a nuestra colega Marcela.

DIVIDE Y VENCERÁS

Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional ganó la madre de todas las batallas: la elección en el Estado de México. Obviamente, los seguidores y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador están enojados, ardidos y seguramente con mucho resentimiento, que les impide reconocer la derrota en las urnas, pero sobre todo: analizar con mucha inteligencia porqué los mexiquenses no apoyaron como esperaban, la candidatura de Delfina Gómez.

Existen algunos refranes para analizar en este caso como el que reza: “divide y vencerás”. Si la izquierda conformada por PRD, MORENA, MC y PT hubieran participado unidos, en estos momentos estarían celebrando el triunfo a todo lo que da. Sin embargo, para la mala suerte de Andrés Manuel López Obrador, no fue el PRI quien dividió a la izquierda, aunque no faltan los que hablan de convenios debajo de la mesa. Quien dividió a las fuerzas opositoras al sistema fue el propio Peje, con su lenguaje grosero, con su falta de diplomacia y sus grandes limitantes como político.

Atenido a su tesis que reza: “quien no está conmigo, está con la mafia del poder”, Andrés Manuel se dedicó a poner contra la pared a la dirigencia perredista. Les impuso condiciones y fechas límite para unirse a la candidatura de su protegida.

Humilló a las cabezas de su ex partido todo el tiempo que quiso. Sin embargo, no pudo ponerlos de rodillas porque el PRD actuó con dignidad y si no ganó la gubernatura en Edomex, tampoco perdió del todo, porque hoy suma a sus fuerzas un elemento nuevo y con gran carisma: Juan Cepeda.

El que no aprende de sus errores no avanza. Si Andrés Manuel López Obrador quiere ser presidente de la República, debe cambiar su discurso chavista que pretende dividir a los mexicanos en pobres y ricos para ganarse el voto de los primeros.

Solamente con la unidad de los principales partidos de izquierda: PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PT, podría el Peje competir con posibilidades de éxito en el 2018. Al que madruga dios lo ayuda, pero no por mucho madrugar, amanece más temprano.

IMPORTANTE CONFERENCIA.

La Asociación “Por un Mejor Guerrero”, que dirige el Maestro Raúl Salgado Leyva, ofreció ayer en su sede de Chilpancingo una conferencia magistral dictada por la Doctora en Economía, graduada en La Sorbona de París: Narcedalia Maldonado Arzeta.

Con una gran trayectoria académica y con estudios de nivel internacional, La destacada mujer guerrerense discursó sobre el tema del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de la Conferencia, la Doctora Narceladia expuso ampliamente los orígenes de este tipo de tratados que en otras latitudes han tenido gran éxito, como la Comunidad Económica Europea. Explicó con gran sencillez lo bueno y malo del TLC, que para los mexicanos ha tenido cosas buenas, pero también deficiencias que nos han perjudicado. Fue un evento excelente. Felicitamos a esta organización.

