Frank en su Tinta

A PESAR de haber ganado el Estado de México, el PRI es uno de los perdedores de las elecciones del domingo. Datos señalan que Alfredo del Mazo sacó un millón 400 votos menos que Eruviel Ávila hace seis años, cuando el padrón era menor. Esos votos menos se deben a la Casablanca, a los gasolinazos, al desempleo, a las reformas que no han cuajado, a la caída que ha tenido el peso, a Tlatlaya, incluso hasta a la “verdad histórica”. Los yerros del gobierno federal priista cobraron factura en el Estado de México, aunque, a decir, del Instituto Electoral le está alcanzando al PRI para mantener su principal bastión, su ícono. Es cierto, el PRI desde el gobierno, echó a andar toda su maquinaria para ganar el Edomex. Eso lo sabía y hasta lo denunció el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, solamente quedó en denuncia, en golpe mediático. No hubo en Morena alguien que contrarrestara las mañas del PRI, ya conocidas por muchos y hasta superadas por varios. Eva Cadena, Venezuela, Maduro, Yunes, Vázquez Mota y hasta Juan Zepeda en algún momento, fueron parte de una estrategia priista desde el poder para bajarle simpatías a Morena y a López Obrador, pero (como dice Jaime Maussan) nadie (en Morena) hizo nada. AMLO perdió tiempo precioso en pelearse con periodistas…….. SIN EMBARGO, a pesar de haber perdido Edomex, Morena puede considerarse un partido ganador, porque de golpe y porrazo y con apenas dos años de existencia se puso al tú por tú con el PRI en su tierra y mandó al tercero y cuarto lugar al PRD y al PAN. Además, en Coahuila y Nayarit (jugando solo) quedó en tercer lugar. Incluso en Nayarit debajo de las alianzas PAN-PRD y PRI-Partido Verde. Y en Veracruz Morena está ganando por primera vez 17 presidencias municipales. Perder el Estado de México no es perder todo. En futbol siempre es bueno que un equipo pierda partidos previos al definitivo, porque lo baja de la nube. Allá Morena y López Obrador si no lo aplican…….. OTRO ganador del domingo es el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés. Es cierto, Josefina Vázquez Mota quedó en un ridículo cuarto lugar en el Estado de México, pero ya estaba pronosticado, incluso hasta negociado. El PAN arrasó en Nayarit (en la gubernatura y en el Congreso Local) y en Veracruz (en las presidencias municipales). Y en Coahuila está al tú por tú con el PRI. Es cierto (también), en Nayarit y Veracruz PAN fue en alianza con el PRD, pero la mayoría de los candidatos son panistas, incluyendo al futuro gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García…….. EL PRD SE dice también ganador, pero tendrá que analizar fríamente sus números para saber si influyó realmente en el triunfo de la alianza azul-amarilla, o si solamente fue de apéndice. Lo rescatable del PRD en esta elección fue Juan Zepeda, a quien ya perfilan para la dirigencia nacional por su frescura y porque fue quien más levantó en la campaña en Edomex, a pesar de la oposición de los Chuchos a su candidatura…….. SIMPLE dato: Atlacomulco y Coacalco, dos bastiones priistas en el Estado de México desde el Siglo pasado, fueron ganados por Morena en la elección del domingo para gobernador…….. PUNTO.