Hombres armados se roban pipa de agua cerca de Iguala

Iguala, Gro., Junio 6.- La mañana de este lunes varios hombres con armas largas, que se movían en una camioneta cerrada, despojaron de un camión cisterna (pipa) al operador sobre la carretera federal que lleva de esta ciudad a Chilpancingo, a la altura del crucero hacia la comunidad de Atzcala.

El chofer de la pipa dijo en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (SMPFC) que al filo de las 07:00 horas, en el punto señalado, al llegar al crucero de Atzcala se le “cerró” la camioneta y se vio obligado a detener la marcha.

De la camioneta salieron 3 hombres con armas largas, al parecer de alto poder, en tanto que un cuarto sujeto se quedó al volante. De inmediato uno de los malhechores trepó al estribo del camión cisterna, lo encañonó con su arma y le ordenó que bajara y que dejara las llaves pegadas.

“El pipero” obedeció con el temor de que lo fueran a matar en el acto, en tanto que el hombre que lo amenazó se puso al volante del carro tanque. Enseguida los otros dos dijeron a su víctima que caminara hacia un cerro, que no volteara a verlos, que no hiciera nada porque de lo contrario lo matarían.

Acto seguido el asaltante arrancó el motor de la pipa y se puso en marcha con rumbo a Chilpancingo, escoltado por la camioneta cerrada y se perdieron en el horizonte de la cinta asfáltica.

El camión cisterna es de color blanco y las demás características quedaron en reserva en la AMPFC. En esta misma instancia se comentó que el robo de ese pesado camión es un misterio, que es inexplicable que ¿para qué, qué uso le pueden dar a una pipa, si no es el transportar agua?