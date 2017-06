Se trajeron la corona

Iguala Femenil se llevó el campeonato tras imponerse en todos sus encuentros

Iguala, Gro., Junio 6.- Mucha fuerza, buenas actuaciones y determinación fueron los principales argumentos que tuvo la Selección de Iguala de Micro Femenil en el torneo Estatal que coordinó la Federación Mexicana de Basquetbol; en esta edición 2017 el conjunto dirigido por Jaime Castrejón se impuso en sus 4 cotejos que disputó en la ciudad de Chilpancingo, mientras que la rama varonil pese a tener buenas actuaciones no pudo llegar a la gloria.

En su primer partido las niñas de Iguala se encargaron de imponerse con un contundente 70-0 sobre UAGro que no pudo hacer mucho para evitar la derrota; para su segundo compromiso las igualtecas no se detuvieron ante nada para llevarse la victoria contra Tixtla, el resultado de esta contienda fue un 45-0 que las mantuvo invictas en su tablero y con medio campeonato en la bolsa.

Para su tercer encuentro las “tamarinderas” se vieron las caras ante Tierra Colorada, en donde una vez más el poder ofensivo les dio para llevarse la victoria con marcador de 32-5; en el juego que definió el campeonato se tuvo que enfrentar a la quinteta de Acapulco, en esta historia el marcador se quedó en un 24-7 con el cual terminaron celebrando el campeonato de Micro Femenil.

Tras este título a la Selección de Iguala ahora les espera el Nacional que se llevará a cabo en Celaya, Guanajuato, próximamente y a partir de este momento el conjunto igualteco iniciará con su preparación de cara a este magno evento del cual tiene la última decisión si se refuerza con jugadoras de otros selectivos guerrerenses o se va con el conjunto completo que se llevó la glorria.