Se bañaron de gloria

Muñes derrota en 2 sets a Supertenis, en la final de Segunda "A" Femenil del Cemec

Iguala, Gro., Junio 6.- Con el brazo en alto y con la sonrisa en la boca fue como terminó el conjunto de Muñes su participación en el torneo de Segunda “A” Femenil del Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga López”, en donde tuvo que medir fuerzas en la final frente a Supertenis, conjunto que ha estado en las últimas tres finales que se han jugado, pero a la hora de estar en la cancha el conjunto de “negro” sacó su arsenal para terminar por imponerse en dos sets (25-21 y 25-22) los cuales le permiten terminar en el trono que pelearon con fervor durante todo el torneo.

Con buen ritmo arrancaron ambos conjuntos en esta final donde no se daban tregua en cada jugada que armaban, rápidamente el marcador subió como la espuma para asentarse en un 12-10 en favor de Muñes, a partir de este momento el duelo tomó un giro de 180 grados, ya que Supertenis comenzó a cometer errores que le costaron irse rezagando en el marcador.

Cuando el conjunto de “negro” puso el 22-14 en su favor todo parecía liquidado, pero una reacción energúmena por parte de las “súper” las llevó a meter presión al detener el marcador en 23-19, lo que obligó a Muñes a pedir un tiempo fuera para calmarle los ánimos de rebelión y en el regresó a la cancha el encuentro se puso 24-21, Supertenis reaccionó pero no fue suficiente para evitar la caída en 25-21.

En el segundo periodo Supertenis metió presión con un 9-6, pero una vez más Muñes volvió a la carga para darle la vuelta al marcador que pusieron 16-13, las “súper” no querían otra tristeza y volvieron a la carga para retomar la delantera 19-18 y tras este logro vieron cómo poco a poco se derrumbaban sus esperanzas de volver al campeonato.

Muñes apretó en la red, tuvo mejor asistencia y sobre todo tuvo los arrestos suficientes para ponerse a tiro del set con un 24-21, su rival hizo dos puntos más que le pusieron emoción al duelo, pero no fue suficiente para evitar la caída en esta final que se escribió con pizarra final de 25-23.

Al término del encuentro, Jesús Salgado, presidente del Cemec Voli Iguala entregó a ambos conjuntos los premios económicos que acordaron en el arranque del certamen.