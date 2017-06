Demanda De la Rosa al Congreso la comparecencia del fiscal Oléa Peláez

Chilpancingo, Gro., Junio 5.- El diputado local Sebastián De la Rosa Peláez demandó a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Permanente del Congreso local la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Oléa Peláez.

Consideró que es “muy delicado” el contenido del video que publicó Noticieros Televisa, en su programa estelar “En Punto” que conduce Denise Maerker, donde el fiscal señala al diputado local del PRI con licencia, Saúl Beltrán Orozco, como “el tequilero número uno”.

Esto, en referencia al grupo criminal “Los Tequileros” que opera en el municipio de San Miguel Totolapan, región Tierra Caliente.

El video, dijo, “exhibe a un funcionario que por un lado no asume su responsabilidad constitucionalidad bajo el argumento y pretexto de que no puede detener a un acusado porque tiene fuero, cuando está más que demostrado que eso no es cierto”.

“Segundo: políticamente (el video) exhibe a un funcionario con un grado de irresponsabilidad porque hace una declaración que deja mal parado al gobierno del estado. Hace ver al (gobierno del estado) como indefenso ante su actuación (del grupo criminal)”, agregó.

De la Rosa consideró que la revelación del fiscal “daña mucho la imagen” del gobierno de Guerrero. Confió en la experiencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, pero (preguntó) por qué mantiene en el cargo a Xavier Oléa pese a su “demostrada incapacidad”.

Consideró que esa situación obliga al Poder Legislativo, quien nombró a Oléa Peláez como fiscal de Guerrero, a convocarlo para que comparezca y explique a los diputados la situación concreta del tema referido.

“Ya hemos hablado mucho del señor y es el momento de actuar y esa facultad la tiene el Congreso, espero que la ejerza, no hay más argumentos, es momento de que el Congreso, quien lo nombró, asuma su responsabilidad”, expresó.

Sin embargo, el diputado se negó a emitir más comentarios al respecto, los que ampliará hasta que dialogue con los dirigentes estatales de su partido para asumir una posición firme en ese caso.

“A mí no me parece correcto que el dirigente del partido sólo se limite a hacer comentarios cuestionando posiciones políticas. El PRD debe buscar coincidir en la toma de decisiones, habré de buscar ese diálogo”, anunció.