Una fuerte bronquitis le jugó una mala pasada a la cantante chilena Mon Laferte, quien se quedó sin voz durante un concierto en Houston.

En medio de la interpretación del tema Tormento, la estrella se dio cuenta que su garganta no daba para más y decidió detener el show para dar una explicación a los asistentes.

“Estoy muy apenada con ustedes, no tengo voz…yo intenté dar el show pero no tengo voz, pero quise salir a disculparme”, indicó, en medio de los gritos de los presentes, quienes exigían que continuara.

“No puedo cantar, ni con todas las medicinas que me tomé. Yo creo que me da mucha pena porque nunca he cancelado un show, pero…’playback’ no, en la vida he hecho playback”, añadió.

Luego se oyó que algunos fanáticos exigieron que les devolvieran el valor de las entradas.

Más tarde a través de su cuenta de Facebook, explicó lo sucedido. “Queridos amigos, el dia de ayer lamentablemente tuvimos que cancelar nuestra presentación en Houston.

“Finalmente tantos viajes y presentaciones, resultaron en un diagnóstico de bronquitis que nos lleva a postergar las fechas de Texas, Georgia y Florida de este #AmárrameTour”, sostuvo.