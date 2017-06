Frank en su Tinta

AL MOMENTO de redactar esta columna PRI y Morena se declaraban ganadores en el Estado de México. Lo mismo hacían PRI y PAN en Coahuila. La alianza PAN-PRD se declaraba vencedora en Nayarit. Y en Veracruz la también alianza PAN-PRD llevaba amplia ventaja por las alcaldías sobre PRI y Morena. En el siguiente Tintero comentaremos resultados finales de las cuatro elecciones…….. EL COLMO: El principal operador político del presidente de la República no pudo votar este domingo en Toluca ¡porque su credencial de elector está vencida! Se trata de Luis Miranda Nava, ex subsecretario de Gobierno (fue sustituido por el guerrerense René Juárez Cisneros) y actual secretario de Desarrollo Social. El funcionario peñanietista (quien en 2006 fue candidato del PRI a la alcaldía de Toluca, perdió y fue incluido por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto en la administración del Estado de México como subsecretario de gobierno) fue captado en un video difundido en redes sociales. En la grabación se observa a Miranda Nava confundido ante los funcionarios de casilla, quienes le señalan que su credencial está vencida. “A ver, este…este…”, dice el titular de Sedesol. Se da la vuelta, muestra su credencial a un hombre al que llama “Rafa” y suelta: “no puedo votar”. Y luego se va con su cara de “ay wey”. Qué descuido. No puede ser posible que un funcionario federal de primer nivel, cercanísimo al presidente de la República y considerado uno de sus mejores operadores pase por ese tipo de pifias…….. LO DIJO este domingo el ex presidente (panista) Vicente Fox Quesada: “Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso que engaña a medio mundo, que presenta las Perlas de la Virgen, pero lo único que quiere es sentarse en la silla presidencial para luego jodernos a todos los mexicanos. México no puede caer en las trampas de Obrador. Nadie debe seguir a un falso profeta. Abramos los ojos, eso ya no funciona, es un engaño”. Cuando empecé a leer creí que Vicente Fox se refería a sí mismo. Y es que, cuando quería ser Presidente, a finales de los años 90, Fox decía que iba a terminar con las tepocatas, culebras, víboras prietas y demás alimañas que estaban en Los Pinos. Sin embargo, cuando fue presidente se olvidó de sus promesas y empezó a joder a los mexicanos, bajo el influyo “toloachesco” de quien era su jefa de prensa y luego fue su esposa. Ella y los entenados de Fox hicieron del primero sexenio panista uno de los más corruptos…….. ESTE domingo hice enojar a otro cobrador de tienda departamental, ahora de Soriana Iguala. “Desea redondear”, me preguntó. “No”, le contesté. “Sólo son 30 centavos”, me precisó. “No”, le reiteré. “Son para una noble causa”, me insistió. “Yo no apoyo nobles causas”, le aclaré y en ese momento me acordé de las famosas “Tarjetas Soriana” que se hicieron famosas en la elección presidencial del año 2012 porque se regalaron a cambio de votos. Esa pudo haber sido una “noble causa”, pero ni modo, no cooperé y el cobrador, con cara de pocos amigos, me dio el cambio completo, incluyendo los 30 centavos que quería redondear para una “noble causa”…….. SIMPLE dato: El sábado 17 de junio próximo Iguala será por primera vez sede de la Convención Estatal de Periodistas en su edición número 13. Así fue aprobado por unanimidad en la tercera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a Periodistas, que estuvo encabezada por la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva, en su calidad de presidenta de este órgano colegiado……… PUNTO.