Averígüelo Vargas

Al redactar estos comentarios, a mediados de la tarde del domingo, no se tenían mayores noticias de la elección en cuatro entidades federativas, Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, aunque la mayor atención se centraba por el proceso que se desarrolla en el estado más rico, productivo y habitado del país, el Estado de México, porque el triunfo en favor del PRI, Morena o el PRD tendrá repercusiones muy importantes para la elección federal del año próximo que definirá la presidencia de la República.

La competencia fuerte se presenta entre el candidato priista, Alfredo del Mazo y la morenista Delfina Gómez, carta fuerte de “El Peje”, Andrés Manuel López Obrador, quien está obsesionado por ganar estos comicios, ya que le representaría una plataforma enorme para la contienda presidencial venidera, pero no la tiene muy segura, porque el priismo está determinado también a conservar esa gubernatura, porque le representa el puesto más importante de su capital político.

Se trata del proceso electoral más importante antes de que se llegue al federal del 2018.

Cuando se pueda leer este comentario en los medios, ya estarán definidos todos los resultados o la mayoría, de los cuatro estados donde se desarrollan los procesos electorales correspondientes.

EXPLICAN LAS CARÁCTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LA PROTECCIÓN A PERIODISTAS.—En días pasados se celebraron varias reuniones con periodistas del estado, para darles la información de las medidas y acciones que se habrán de desarrollar para ampliar la protección que recibirán para tratar de evitar que sean víctimas de atentados y acciones contra su integridad física, que vulneren el derecho a la libre expresión y a desarrollar con libertad y la mayor seguridad posible sus labores periodísticas informativas.

Esto es parte de los resultados que se tomaron en la reunión entre los gobernadores de los estados y el presidente Enrique Peña Nieto, destinadas a brindarles protección a los comunicadores y a los defensores de los derechos humanos.

Es la repuesta de los gobiernos, federal y estatales, a los asesinatos de varios periodistas, por la acción vengativa de organizaciones de la delincuencia organizada, aunque no se descarta también la posibilidad de que haya integrantes de los gobiernos, para acallar voces de comunicadores críticos, que muchas veces exhiben y muestran acciones de corrupción que descubren o que les son denunciados.

En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que se aplicarán íntegramente las acciones que se acordaron en la reunión señalada, para proteger a los comunicadores y brindarles seguridad en el desempeño de su trabajo informativo y crítico.

Las mismas acciones se extenderán, con las modalidades necesarias, a los defensores de los derechos humanos.

ABRIÓ MARCO LEYVA UN COMEDOR COMUNITARIO EN JALEACA.—Extender protección al derecho de informar y de protección a los derechos humanos es una acción muy importante para preservar las libertades de los mexicanos, pero aún más importante puede ser el derecho a la alimentación y en ese sentido se establece la inauguración de un nuevo comedor comunitario en la comunidad de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo, que fue abierto y entregado por el presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena.

Definitivamente es la mayor obligación garantizar ese derecho a la comida de las familias que están en situación de pobreza de esa localidad, para lo cual se invirtieron casi un millón de pesos, a fin de llevar alimentación básica gratuita a quienes no la tienen asegurada en ese lugar y que suman unas 200 personas.

A Marco Leyva lo acompañaron en esa importante inauguración, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez y el comisario del lugar, Tomás Pacheco, porque la legisladora ha manifestado en su labor política y social, su apoyo a este tipo de acciones, que refuerza desde la cámara de diputados federal con las acciones que personalmente desarrolla en beneficio de los habitantes de la región Centro del estado, a los que representa en el Congreso de la Unión.

Es frecuente ver que el alcalde Leyva y la diputada Bety Vélez, coinciden en diversas acciones y actividades con las que se busca mejorar el ambiente y las condiciones de vida de los capitalinos y que extiende a las comunidades rurales, que son muchas veces las que requieren de mayor apoyo.

El comedor quedó instalado en la colonia Tepehuaje, con un costo de 925 mil pesos que incluye una amplia zona para el comedor en sí, con sanitarios, cocina, rampa para discapacitados, cisterna y las necesarias instalaciones eléctrica y sanitaria.

También les donó una patrulla para la policía rural del lugar, además de distribuir entre los agricultores las primeras 120 toneladas de fertilizante, en beneficio de 888 productores rurales, que cultivan maíz, principalmente.

AMPLIO APOYO DE MAESTROS DEL ESTADO A LA SECCIÓN 14 DEL SNTE.— Desde que tomó posesión como el nuevo secretario general de la Sección 14 del SNTE, el profesor Javier San Martín Jaramillo, ha recorrido seis de las siete regiones del estado, como Acapulco, las Costas, Chica y Grande, la Centro, la Norte y la Montaña, por lo que sólo le faltaba visitar y entrevistarse con su compañeros profesores de la Tierra Caliente.

Se trata fundamentalmente, les ha dicho el dirigente a los maestros y trabajadores del estado, que suman más de 75 mil personas de garantizarles que su sindicato está y se mantendrá permanentemente vigilante de que no se dañen las condiciones de trabajo en que se desempeñan y que de ninguna manera sea afectados en sus salarios, con algunos descuentos indebidos y que tampoco sus prestaciones económicas y sociales puedan ser vulneradas.

El SNTE y sus dirigentes, como San Martín Jaramillo han expresado su respaldo a la reforma educativa que se aplica con la finalidad de mejorar y hacer avanzar la educación en el país y en especial en el estado de Guerrero.

Sin embargo, advierten que esa reforma educativa no debe representar de ninguna manera que se puedan dañar o reducir los derechos del magisterio, de modo que no deben tomarse medidas que los afecten laboral o económicamente, sino que deben darse todas las facilidades, antes que aplicar castigos, sanciones o descuentos, lo que el sindicato no permitirá que eso ocurra.

Por esa razón, el nuevo dirigente ha recibido un amplio respaldo de la base, que busca trabajar y mejorar, pero sin presiones ni acciones en su contra que los afecten en sus plazas o en sus ingresos y las prestaciones que se han ganado a lo largo de muchos años de lucha y de gestión

