Iguala, Gro., Junio 5.- Se jugaron los tres encuentros restantes de los cuartos de final de la categoría Infantil "B", en donde el Internacional, 20 de Noviembre y Cañeros lograron avanzar a semifinales para acompañar al San Nicolás FC.

Ayer domingo en el patio central de la Unidad Deportiva de Iguala se jugaron los duelos que quedaron pendientes el pasado fin de semana, en donde se conocieron a los semifinalistas.

Cañeros se aprovechó de López Mateos para golearlo 8-0, en donde Kevin Osores se despachó con cuatro anotaciones, completando la cuenta Pedro Gutiérrez y Diego Olvera que marcaron un gol cada uno, mientras que con dos tantos apareció Edwin Moyo.

Internacional ganó en la cancha 1-0 al once de Tamarindos "B", el gol del triunfo fue de Rodolfo Castro, pero los "albiverdes" protestarán a la “marabunta roja” argumentando que alinearon a varios foráneos y que los tiene registrados como locales, por eso al final del cotejo se vio la preocupación del técnico del Internacional.

La 20 de Noviembre aprovechó las oportunidades que tuvo en el juego para vencer 3-1 a Tuzos Iguala que reaccionó muy tarde, los Tuzos tuvieron para irse adelante en el marcador pero no pudieron concretar y los que no perdonaron fueron Marco Rangel, David Martínez y David Quezada, mientras que por los "blanquiazules" anotó de penal Castrejón, pero el silbante le dio el gol a otro jugador.