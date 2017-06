Campeón con todos los honores

Cañeros cobra revancha de Tamarindos y lo golea 6-0 en la final de Juvenil "B"

Iguala, Gro., Junio 5.- El regreso a la gloria por parte de Cañeros en la categoría de Juvenil “B” no pudo tener mejor marco que una goleada de 6-0 sobre Tamarindos, que en tres finales anteriores lo habían dejado sin nada, pero en este Clausura 2017 desde el primer minuto de juego los “leones” dejaron en claro su poder ofensivo para gestar una goleada como en su último campeonato cuando venció 5-1 a Real Jaguares en el 2014.

El destino de los “tamarinderos” en esta contienda tuvo dos acciones que pudieron darle un giro completo, primero al minuto 20, Ulises Escobar mandó un tiro al travesaño y en el inicio del segundo tiempo, Miguel Alvira falló un tiro penal que pegó en el ánimo del equipo que todavía recibió tres tantos más que terminaron en una goleada que los dejó sin el segundo bicampeonato de su historia.

SORPRENDEN EN EL ARRANQUE

En el arranque del encuentro fue el conjunto de Cañeros el que pegó primero gracias a la astucia de Jiovani Díaz que estuvo atento para mandar la pelota al fondo de las redes al minuto 3 y al 8, este mismo jugador puso el 2-0 que sorprendía a una defensiva que no daba crédito a lo que estaba sucediendo en esta final.

Esta anotación puso como energúmeno a Tamarindos que intentó darle rotación a la pelota para buscar una oportunidad que les diera el descuento los más rápido posible; Eros Velázquez con un tiro de afuera del área dio el primer aviso, mientras que Ulises Escobar al minuto 25 probó desde fuera del área y le sacó pintura al travesaño que le negaba el grito de gol a la afición “albiverde”.

LLEGÓ EL TERCERO

En el momento menos pensado Tamarindos recibió un golpe anímico que los dejaba atónitos y con muchas dudas en cómo poder regresar, Emerson García tras recibir un pase filtrado en el área “tamarindera” levantó la cabeza para ver de reojo al meta que se precipitó en la salida y con viveza levantó la pelota para mandarla adentro y escribir el 3-0 que se gestó al minuto 34.

CAVARON SU TUMBA

En el regreso a la cancha al minuto 46 el silbante central, Alberto Villamil marcó un penal que regresaba las esperanzas a Tamarindos de volver en el partido, Miguel Alvira fue el encargado de cobrar esta falta que mandó por un lado de la portería defendida por Rigel Ruiz, esta acción fue su debacle ya que en el resto del encuentro no volvieron a generar una llegada con verdadero peligro.

DIERON TRES ZARPAZOS MÁS

Cañeros no bajo el ritmo y poco a poco fue gestando su séptima estrella con tres anotaciones más, al minuto 48, Carlos Adán aprovechó un rebote dentro del área para poner el 4-0, el quinto de los “leones” fue una calca del gol anterior, tiro que llega al meta que dio rebote y Adán una vez más empujó la pelota para anotar el 5-0 que llegó al minuto 51.

La cereza al pastel para Cañeros fue puesta por Emanuel Castrejón, tras cobrar un tiro libre en tres cuartos de cancha, la pelota techó al portero y sin más se fue al fondo de las redes para finiquitar el 6-0 que se presentó al minuto 56; en el tiempo restante sólo fue cuestión de que los minutos transcurrieran para que se gestara esta victoria la cual regresa al campeonato a Cañeros.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Culminado el partido la ceremonia de premiación fue iniciada con la entrega de medalla para el campeón de goleo, que en esta ocasión se quedó con Luis Enrique Monterrubio, del Uda Dukla luego de anotar 6 goles; el tercer lugar del certamen fue para Preventivos; mientras que el capitán de Tamarindos pasó a recibir el trofeo de segundo lugar y su premio económico; finalmente todos los integrantes de Cañeros recibieron el trofeo con el cual suman 7 títulos en su historia de Juvenil “B”.

ALINEACIONES:

Cañeros: Rigel Ruiz, Roberto Barrera, Edgar Román, Cristopher Jaimes (Carlos Guzmán 46), Emerson García (Jesús Hernández 60), Leonardo Obispo, Carlos Flores, Jiovani Díaz (Jairo Sánchez 56), Migue Salgado (c), Carlos Adán (José Rodríguez 63) y José Arriaga. DT Luis Salgado.

Tamarindos: Juan Gómez, Kevin Díaz (Donet Peña 40), Uriel Rivera, Domitilo Ábrego, Eros Velázquez (c) (Jared Cambray 58), Ulises Escobar (Jonathan Rodríguez 61), Miguel Alvira (Hugo Tavira 44), César Martínez (Denilson Hernández 27), Ronely Reza, Jaime Osores y Luis Álamo. DT Carlos Peña.

Árbitro central, Alberto Villamil; asistente 1 Javier Ramírez; asistente 2 Víctor Mata y cuarto árbitro Alberto Bailon.

DATOS DE LA FINAL

-Esta es la cuarta final que se define por goleada: En 1988-1989 Municipal 7-1 Adrián Castrejón, 2009 Internacional 5-0 San Juan, 2014 Cañeros 5-1 Real Jaguares, 2017 Cañeros 6-0 Tamarindos.

-Cañeros logró su séptima estrella: 1990-1991 ganó 1-0 al Unión Iguala, 1993-1994 2-0 al San José, 1995-1996 hizo más puntos, 2011 ganó en penales al Municipal, 2013 venció 1-0 a Revolucionarios, 2014 goleó 5-1 a Real Jaguares y 2017 derrotó 6-0 a Tamarindos.

-El técnico Luis Salgado gana su primer campeonato con Cañeros en Juvenil “B”.

-Luego de 4 intentos en las últimas 6 ediciones, Cañeros logró el campeonato.