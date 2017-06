No es a balazos como se combate la delincuencia

El alcalde de Pungarabato, Daniel Basulto, dijo que es necesario que el gobierno apoye con proyectos que generen dinero circulante y empleos, para así evitar que ciudadanos se vean en la necesidad de delinquir

Iguala, Gro., Junio 4.- Los malos gobiernos, las malas estrategias, la ineptitud, el hambre y las necesidades de la población, son factores que han contribuido para que aumente la violencia en el estado, sin embargo, no es a balazos la forma de combatir la delincuencia, aseguró el presidente municipal de Pungarabato, Daniel Basulto de Nova.

El primer edil dijo que el hambre genera violencia y todos los ciudadanos están expuestos a ser víctimas de la delincuencia o a formar parte de ella. “La gente tiene hambre, tiene necesidad, tiene necesidad de curarse, hay gente que está enferma, qué es lo que pasa cuando el ciudadano va con un presidente municipal, con un diputado o con algún funcionario y no los apoya, la gente es obligada por la necesidad y por el hambre a incursionar en otras cosas y muchos no quieren a hacer eso”.

Lo que necesita el gobierno no es “apretar” más al ciudadano, si no de apoyarlo con proyectos para que él pueda cumplir con sus obligaciones, un ciudadano te paga un impuesto con gusto y ese impuesto que te paga, lo inviertes en obra pública y estás generando inversión, estas generando trabajo y ese es un circulante que se da y si hay más dinero hay más producción, por eso vamos avanzando en Pungarabato, en el municipio tenemos mucha obras y la gente está muy contenta, porque somos un municipio de comerciantes.

Respecto a que si el gobierno de Guerrero debe tener un diálogo con el crimen organizado como lo vienen planteando el obispo de la Diócesis de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, Basulto de Nova opinó que “no puedes pelearte con nadie, decía un amigo, yo voy hacer alianzas con todo mundo para que esto funcione, pero no digo que se haga alianza, si no que platiquemos, que se forme el diálogo, a nadie le conviene que un municipio o el estado se caliente”.

Añadió que el mejor modo de combatir la delincuencia no es a balazos, “ese es un error grandísimo, hay que platicar, hay que dialogar”. Indicó que las personas que andan delinquiendo no es porque quieren, “la necesidad, el hambre que padecemos no nomás en Pungarabato o en el estado de Guerrero, sino en todo el mundo es lo que los hace delinquir”.

El primer edil dijo que los problemas no llegaron el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, sino que son problemas de muchos años atrás, “aquí es ver la manera en que podemos coadyuvar para mejorar el bienestar de la familia, a balazos no se soluciona nada”.

Recalcó que en su municipio le está apostando a las nuevas facetas de comercio por ello se está apoyando al comerciante, a los particulares en realizar descuentos del 50 por ciento en agua potable, en licencias y en predial para no perjudicar a la gente en su economía.

Puntualizó que “no hay ningún problema en Pungarabato, la gente que quiere invertir, que lo haga con toda la confianza, porque en Altamirano te puedes pasear libremente, no hay ningún problema”.

El primer edil de Ciudad Altamirano dijo que él no recibido amenazas del crimen organizado.