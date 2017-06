De adicto a ADICTO

La Saliva del Diablo

Destilando alcohol hasta por los poros, apestando a crudo, roncando, borracho, terco, nefasto, chinga quedito, el típico macho mexicano, autoritario, soberbio, criticon, infantil, celoso empedernido, psicótico, patológico, insoportable, lleno de egos, agresivo, retador, irritable, perezoso, conformista, mediocre, son, estas, tan solo algunas de las características de mi enfermedad, ese soy yo.- Borracho hasta espanta.- Mis actitudes del que no me podías decir nada, de que nadie se podía meter en mi vida, mis actitudes de dormir de día y de noche hundirme en cocaína, morfina, vodka, cigarros y pastillas antidepresivas, como vil tepochó, en ese círculo vicioso, en esa rutina, secuestrado por mí mismo, dándole un verdadero infierno a mis hijos, a mi mujer, de ahí vengo, de un gran abismo profundo y negro, del que llegue seriamente a pensar que jamás iba a poder salir, jamás imaginé, vivir mi vida libre de drogas, libre de conductas toxicas, de relaciones enfermas, jamás, visualice que si es posible vivir sin alcohol y sin drogas, me empinaba una botella de vodka diaria, consumía de 10 a quince pases de cocaína, me inyectaba morfina, mañana, tarde y noche, usaba todo tipo de pastillas antidepresivas y por si fuera poco, me fumaba cerca de tres cajetillas de cigarros al día y cuando voy a las escuelas, algún niño me pregunta.- Porque te drogabas? Y mi respuesta, es.- Por mediocre, porque no me quería.- Hoy me quiero y me respeto, hoy no daño mi cuerpo y trato de no dañar a otros, no ha sido fácil salir de esas rutinas de auto destrucción, estuve, muerto en vida, atrapado sin salida, atrapado por La Saliva del Diablo.

Yo no quería dejar de consumir… No podía

Todas las drogas son placenteras, extremadamente placenteras, sumamente adictivas, al medio día, tomaba tequila con ampolletitas Corona, el tequila era doble en copa coñaquera, tomaba sin sentido, sin saborear la copa, me chava una tras de otra, cuando el mesero me hacia el favor de servirme el corte de carne, ya no tenía hambre, mal comía y después revolvía, pedía mi tradicional Sol y Sombra, coñac con chinchón, me ponía unas santas guarapetas y entraba el baño a polvearme la nariz con cocaína, agarraba un segundo aire y volví al Sol y Sombra qué ser convirto en el sangre, sudor y lágrimas, me provoco profundas hemorragias internas y comencé a sangrar cada vez que iba a obrar, esta rutina, era diario, luego llegaba a mi casa respaldado con mi dotación de vodka, cigarros, cocaína, morfina, jeringas, pastillas y me refugiaba en mi recamara, eso era noche tras noche, por supuesto que ya no me levantaba a producir, dirigir y conducir mi programa de radio, le di la espalda al mi auditorio, a mis colaboradores, a mis invitados, me convertí en un alcohólico disfuncional, un drogadicto en potencia que cuando me levantaba tenia jugo de naranja con vodka escondido en el estanque del escusado adentro de un recipiente, del baño de la estación de radio donde laboraba. Un Pepsilindro.- En el travesaño de la puerta del baño, mi jeringa con morfina y mis pases de cocaína, adentro de la cabina, un espacio sumamente reducido, me la pasaba fumando sin importarme mis invitados y colaboradores, esta rutina, provoco que me corrieran de mi programa La Voz de Chihuahua y que se me fuera una gran oportunidad en mi vida, logre cosas muy buenas, pero no podía hacer nada, estaba en plena autodestrucción y quede en quiebra total, llegue a pesar menos de 50 kilos, me volví loco, toque fondos muy desagradables y no pude solo, tuve que pedir ayuda, soy recaído, y Gracias a Dios, solo por hoy, aquí estoy para contarlo.

Las noches del terror, se hicieron una rutina

Dentro de los daños que causaba en mi la cocaína, despertaba mi celotipia obsesiva, psicótica, patológica, progresiva, despertaba mis delirios auditivos, de persecución y visuales, me volví loco generando que me querían matar dos tipos que se escondían adentro de los ductos de los aires, yo, escuchaba sus voces, las risas burlonas, oía sus pasos, sentía su presencia, no podía dormir, dormía con dos cuchillos, uno en cada mano, mis delirios me orillaban a pedir ayuda a la policía municipal, les describía mis sensaciones, dibujaba los mensajes que únicamente yo leía en las paredes o en la alfombra, la cocaína me robo el sano juicio, me robo mi familia, mi dignidad, me arrastre y me humille por la maldita droga, perdí imagen, figura, personalidad, desperté una gran preocupación en mi madre, le di la espalda a mis hijos, a mi familia, convertí a la cocaína, en mi amiga, mi esposa, mi amante mi todo, perdí una fortuna que inhalé por la nariz, perdí tiempo valioso con gente estúpida mal nacida con la que me drogaba, desclasifique mis huesos, me quede sin dientes, perdí la esencia de la misma vida, así muchos años, recuerdo, que escribí un artículo titulado Marea Roja, así como queda la playa después de este efecto natural, así quedaba mi casa todas las noches, obsesionado buscando semen impregnado en pañales, calcetines, peluches, ropa íntima, me volví loco, buscando papeles higiénicos, condones y todo lo que pudiera indicarme que mi mujer me engañaba, todas está loca obsesión, está en mi libro, Celotipia Infernal Obsesión que mata, ahí está estas historias de alguien que estuvo en las arenas movedizas, que no me da vergüenza narrarte mis incongroencias, vergüenza me daría seguir entrando cada 20 minutos al baño a intoxicarme con cocaína, hoy regalo mi historial, deseando que le sea útil a ese ser noble e inteligente, atrapado en las sustancias y conductas toxicas y pidiéndole a Dios, que salga adelante, que se encuentre así mismo y encuentre la liberad como yo la encontré.- Cualquiera que quiera, ahí no se queda.-

Bola de nieve

Uno de mis fondos más severos, fue la soledad, fue, gracias a Dios, una sensación triste, sin emoción, sin ganas de nada, apagado, recuerdo que una de las cosas que más llenaba de alegría era estar al aire en mi programa La Voz de Chihuahua, me gustaba ganar noticias, sacar al aire notas exclusivas, ponerle el sello de distinción al periodismo radiofónico, acredite, sin duda, EL OTRO SABOR DE LA NOTICIA, todos los días, había algo nuevo, reportajes, entrevistas, encuestas, testimonios y tenía un gran equipo humano, jóvenes entregados con el quehacer reporteril, hicimos escuela, marcamos huella, cada mañana era algo muy especial, pero de repente todo se vino abajo, comencé a fallar, de repente ya no iba a trabajar y yo les decía a mis colaboradores, es que no debo de cansar a la audiencia y debo de darme a desear, cuando la verdad de las cosas, mi estado de ánimo era por los suelos, mas mi adicción que me tenía secuestrado, muerto en vida, atrapado sin salida, vivo de milagro. Me fui hundiendo cada día más y más, de un alcohólico y drogadicto funcional, pase la raya de esa dimensión exacta que es la enfermedad y establece una fuerte dependencia al alcohol, a la cocaína, la morfina, las pastillas anti depresivas y por supuesto al cigarro. Bola de nieve

