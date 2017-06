Estado de los ESTADOS

Tener flaca la memoria no es favorable a los políticos o a quienes ejercen dentro del gobieno; menos aún lo es no tener presentes los más repetidos conceptos vertidos por quienes han hecho la historia del país. “El respeto al derecho ajeno, es la paz”. Luis Videgaray se lanzó con fuertes señalamientos sobre Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro y recibió inmediata respuesta. Con el afán presente y hecho público de servir de comparsa y ahora hasta de recadero del gobierno estadounidense, no pensó ni por un momento en la posición en la cual se encuentran ambos países dentro del reporte del Índice Global de Paz, sólo un escalón los divide; México en el 142; Venezuela en el 143 de un total de 163 naciones.

El reprobado aprendiz de canciller lanzó su propuesta de abrir un canal humanitario y de obtener una resolución ante la OEA sobre la crisis venezolana muy clara, contundente. Obviamente para su homóloga, tales afirmaciones constituyeron una ofensa y una intromisión. Y, como si no se tuvieran suficientes escenarios desfavorables sobre las actuaciones del gobierno mexicano, llegarán a contaminar a Quintana Roo el próximo día 19, fecha en la cual pudiera darse un debate ente ambos responsables de las relaciones exteriores de su país. En Cancún se llevara a cabo la Asamblea General de la OEA y la venezolana Delcy Rodríguez pretende llegar encabezando a grupos de mexicanos inconformes en varios renglones, principalmente en el económico y el referente a la inseguridad y el narco, y se hará acompañar, dijo, de padres de familia y amigos de los 43 de Ayotzinapa.

Videgaray se tiene merecida la vergüenza pública, los mexicanos no y, si Enrique Pe-ña Nieto tiene tan baja la autoestima que lo considera moralmente capaz de representarlo, no queda más que recordar: Dios los hace y ellos se juntan. No hubo renglón perdonado por la embajadora de Venezuela: “México es el país más violento del planeta; el más peligroso para ejercer la profesión del periodismo; penetrado toda la institu-cionalidad por el narcotráfico; donde los desaparecidos suman cifras realmente espeluznantes; es uno de los países más desiguales de nuestras región, comprometiendo seriamente el buen funcionamiento de la democracia” y cerró la respuesta a las agresiones del titular de la SRE calificando de “Estado fallido” la gestión gubernamental actual misma que expresa sumisión al país hegemónico con tal de lograr protección.

La imagen y las decisiones de Maduro se han utilizado en México para denostar al líder de Morena. Los medios electrónicos se saborean las imágenes en las cuales se intenta imponer el orden dentro de los disturbios y magnifican el número de muertos a causa de ellos. Los cadáveres registrados en un par de meses en ese país son apenas los de un día cualquiera en el nuestro; demandas de la población no resueltas aparecen con igual agenda y multiplicadas en el gobierno federal, pero también en los estatales y municipales. Nos hace diferentes la forma de luchar. Suponemos existen grandes temores entre quienes toman plazas y hacen plantones, muchos serán los afectados por ser enviados a la cárcel por mostrar inconformidad. En este suelo, por esos miedos, nadie se mueve ni siquiera ante la multiplicación de cadáveres, las injusticias capaces de privar de su libertad a quienes luchan por sus ideas y cuentan con el respaldo popular.

Videgaray se equivocó al cerrar los ojos y no ver más allá de la paja en el ojo ajeno y no darse cuenta de la viga que traen cargando. Semejante muestra de intromisión, característica no existente en las relaciones exteriores de antaño, de las internacionalmente reconocidas, se da en momentos en los cuales está a prueba el sistema demo-crático de México, con elecciones en 4 entidades, donde se presume se pretende cometer un monumental fraude a los electores para salvaguardar el terruño de Enrique Peña Nieto; y la ola de violencia sigue incontenible, como lo es también la persistente crisis de derechos humanos en territorio mexicano.

La “academia patito” en la cual la gestión de Peña Nieto convirtió a la Secretaría de Relaciones Exteriores le sale muy cara al gobierno del mexiquense, dados los desaciertos del ex secretario de Hacienda en foros internacionales, en los cuales ha exhibido un total vasallaje al gobierno de EU de Donald Trump. Rodríguez retó a Videgaray a un debate publico sobre democracia, derechos humanos, delitos, violencia y contra-bando de drogas, consciente de que tendrá enfrente a un monigote sin preparación ni recursos y con toda la situación interna de su país en contra. “Para que se puedan dar violaciones tan graves, de forma masiva y sistemática, no hay duda de que tiene que estar involucrada la institucionalidad, hoy como dije, seriamente, amenazada en ese país”, advirtió.

Delcy Rodríguez arremetió contra Luis Videgaray tras los esfuerzos de éste para conformar un grupo de naciones latinoamericanas que exhorte a Venezuela a un restablecimiento del diálogo y la democracia plena. La semana pasada, el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó un informe de 75 páginas sobre la situación política en Venezuela, a través del cual, entre otros puntos, sugiere suspender a ese país en caso de no realizar elecciones en breve. El canciller mexicano, ni tardo ni perezoso, se sumó a esta postura en contra del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

DESAPARICIONES MÁS DE 32 MIL VÍCTIMAS

Informaciones provenientes del extranjero presentan datos oficiales y dan cuenta de 32 mil 218 personas reportadas como no localizadas, de acuerdo al corte estadístico más reciente, el del 30 de abril pasado, difundido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Cinco entidades: Tamaulipas, Estado de México -donde el domingo se renovará la gubernatura-, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa concentran 55 por ciento de rezago en procuradurías y fiscalías locales. En tanto, en asuntos federales, responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), el mayor número de casos fue registrado en Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.

En enero de 2017, el corte estadístico nacional era de 30 mil 942 casos de personas no localizadas o desaparecidas. En un trimestre sumaron mil 274 registros adicionales. En lo que va del sexenio de Peña Nieto, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas ha ido en aumento. En dos años y medio la lista creció en poco más de 8 mil 500 nombres. En noviembre de 2014 había 23 mil 603 personas no localizadas y ahora hay 32 mil 218.

Durante el gobierno de Felipe Calderón se ubica el principal rezago, en 2011, con 4 mil 119 expedientes, y el año pasado, ya con Peña Nieto, con 4 mil 732. A escala federal destaca 2014, con 240 casos, incluidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, presuntamente levantados por policías municipales para entregarlos al crimen organizado.

Para detener la curva ascendente de este registro, fue aprobada una ley en la materia en el Senado de la República el último día del periodo ordinario de sesiones que concluyó, precisamente, el 30 de abril, pero falta la ratifique la Cámara de Diputados. La Ley General de Desaparición Forzada de personas y Desaparición cometida por particulares obliga a elaborar un registro nacional de fallecidos, así como otro de fosas, entre otros factores diseñados para combatir estos delitos.

En la Cámara baja también está pendiente la dictaminación de la reforma constitucional en materia de mando mixto policial. La reunión de comisiones debió de cancelarse por falta de quórum, pues sólo llegaron 12 de los 53 legisladores necesarios. Legisladores panistas y perredistas acusaron a los priístas y sus aliados de un boicot. Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Guadalupe Acosta, y Jorge Ramos, respectivamente, culparon al PRI, PVEM, Panal y PES de boicotear la reforma, la cual es prioritaria para el país ante los altos índices de inseguridad.

MEXICO, SEGUNDO PAÍS MÁS VIOLENTO

El número de muertos por conflictos internos durante la última década, colocó a México como el segundo país más violento del mundo, sólo por debajo de Siria, de acuerdo a un estudio del Instituto para la Economía y la Paz, un centro de investigación internacional e independiente que define la paz con base en la calificación de cifras de homicidios, delitos con violencia, ilícitos con arma de fuego, número de presos sin condena y delincuencia organizada. Tras deteriorarse 4.3% en 2016, el promedio de paz en México es similar a Venezuela, Israel, Mali y Burundi.

El mayor número de muertos ocurrió en Siria, seguido por México, Afganistán e Irak. El pasado mes de abril, dicho instituto presentó el capítulo México, donde destaca que en 2016 la violencia tuvo un costo de 3.07 billones de pesos, lo cual equivale al 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El costo para controlar la violencia fue de alrededor de 25 mil pesos por persona y en algunas entidades, como Colima, fue de 66 mil 500 pesos. El deterioro de la paz en México se debe al aumento de 18 por ciento en la tasa de homicidios respecto a 2015, de los cuales 61 por ciento se cometieron con arma de fuego. Sobresale Colima, donde la tasa de homicidios en 2016 fue tres veces más alta que en 2011.

Las entidades menos pacíficas el año pasado fueron Guerrero, Colima, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Morelos, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Michoacán.