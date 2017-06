Pediatrucos...y algo más

¿Puede un pueblo cumplir 90 años de ser gobernado por camarillas que sexenio tras sexenio dilapidan el presupuesto que un estado tiene para crecer? ¿Se puede ser esclavo, vasallo y explotado por décadas sin respingar? Como si estuvieran anestesiados, por décadas, los mexiquenses han votado por el mismo partido político, pero, parece que el hartazgo de la gente ha llegado a tope. La situación que viven nuestros vecinos del Estado de México en cuanto a la inseguridad, violencia, corrupción, injusticia e impunidad, son ya insoportables para la gran mayoría de los habitantes de ese estado. Mañana, tendrán oportunidad de emitir su voto para elegir a su Gobernador y, como nunca antes, el candidato oficial enfrenta a una maestra que, o le pisa los talones o ya lo rebasó. Algunos dicen que la elección de mañana en dicho estado, es un volado. La pobre participación ciudadana en las elecciones pasadas, que no llegó ni al 50%, ha permitido que con un voto duro, es decir, voto de incondicionales, hayan podido ganar y seguir ganando elecciones los mismos. En una verdadera democracia, es sine qua non la alternancia partidista en el poder para constituir gobiernos progresistas. Se dice también que por lo reñido de la competición, la calificación de la elección se hará en tribunales. Por desgracia y por experiencia anteriores, los tribunales electorales, no son de fiar, quienes los integran, son gente, en su mayoría, impuestos por quienes se aferran al poder a pesar de los pesares y a pesar de las peores marrullerías. La única forma de echar a ese partido político dominante fuera de la gubernatura, es a golpe de votos. Si la mayoría de la gente sale a sufragar, es obvio que ya no lo hará más por su verdugo. Debido a las redes sociales, los ojos del mundo estarán atentos a esas elecciones que pueden ser el parteaguas para un nuevo México, para un nuevo país. Esperemos que no sea, como ha sido habitual, más de lo mismo.

DON CHIMINO.- Asina como bíamos pensado, así mero llegó el temporal: en l´horita y con hartísima agua. Hace unos 3 días llegó l´agua a buen´hora con hartísimo aigre. Agu no se escurecía en su totalidá cuando comenzaron a oyirse hartísimos truenos y cuando arriendé a ver ontá el mentado cerro de las antenas miré una nubezota prieta pero bien prieta, casi negra, en eso que comienza a cáir gotitas, luego gototas y en un santiamén, sin dar tiempo ni tan siquiera a echarse a correr, se soltó un aguacerazo con tanto viento que empezaron a azotarse las puertas, mi zaguán de la calle que taba medio cerrado con nomás una de las 2 trabaderas que tiene, que se abre de par en par y a puntito estuvo de zafársele una hoja cuando azotó contra la pader, mientras lo cerraba me di una empapada con esa agua fría que taba cayendo a cántaros, nomás como que jalaba yo aigre de tan helada y de tantísima que me cayó en mi tatema y mis lomos, cuando más feo taba yo sintiendo lo frío de l´agua, de pronto que se ilumina el cielo hartísimo, tanto que casi me quedo ciego de tanta luz, al mismo tiempo se oyó un pinchi ruido seco algo asina como ¡Crack! Pero bien fuerte, enseguidititita, casi al mismo tiempo ¡Bruuuuuuummmm! ¡Pa´su mecha! ¡Hijoelá! Me miré hecho como una raguiografía, como que nomás se me miraron mis puros güesos de la pinche descarga eléptrica del méndigo rayo, me quedé tieso, con los ojos pelones, con los brazos estirados pa´bajo y con los pelos parados como de erizo, apenitas reatcioné y que me meto pa dentro y con trabajos pude cerrar y trabar bien el mentado zaguán de nuez. Me jui corriendo pa la recámara onde taba mi Puchunga que taba bien espantadísima por el pinchi rayón que cayó, onde que se jué la luz y con tanta agua como que se escureció todo y apenitas llegué trompezándome, que voy, que la abrazo y nos quedamos temblando juntos, hasta que me gritó “¡Chiminooo, estás empapado y ya me mojaste toditaaa!” Ni siguiera me dio tiempo a decirle nada porque, de pronto, que sopla hartísimo aigre que sacudió con juerza la lona que taba tapando la ventana del cuarto que da p´al jardincito que tenemos y que se rompe, tonces, l´agua que taba cayendo con hartísima juerza, se empezó a escurrir pa dentro entre los vigrios de la ventana, yo, a tientas que voy a onde ta mi ropero y que busco mi linterna que, de mala suerte, tenía la pilas bien bajitas y apenitas aluzaba medio anaranjado, y eso que asegún es de luz blanca. Que agarro una barrica y un trapiador y comencé a recoger l´agua que taba escurriendo pa dentro del cuarto, es eso taba yo cuando a mi vieja, que taba sentada en la cama con los pieces arriba le comenzó a chorriar su cabeza del techo, que aluzo pa´rriba y miré que taba una pinchi gotera mero a onde tenemos uno de esos que le mientan tragaluz que pusimos quesque para que no tuviera tan escuro el cuarto en el día, que dejo mi trapiador, que arrempujo la cama a la pader, que pongo la barrica pa cachar l´agua de la gotera y que salgo al corredor a buscar otra barrica pero, ya el corredor era un río, se bían tapado las dos coladeras del patiecito y toda el agua se taba metiendo pa´dentro de la casa. Con tantísima agua que taba cayendo y el chorro que cáiba del techo no se podía mirar casi nada y me costó trabajo jayar las coladeras, destaparlas y quitar la basura pa que no se taparan de nuez, ya para entonces taba yo hecho una sopa aguada, l´agua me llegaba casi a media canilla, mis pieces ya andaban nadando dentro de mis zapatos y mejor me juí al baño, carrerita me quité mi ropa empapada, me puse un chor, mis chanclas de pata de gallo y me jui al cuarto con una barrica medio grandecita a recoger agua con el trapiador, pero ya pa entonces era una laguna el cuarto y l´agua seguía entrando por la ventana anque taba bien cerrada, en eso llegó la luz, mi vieja taba re asustada trepada en la cama y, como siempre, taba áhi con ella, entre sus faldas, la miedosa y re conchuda “chisquistrisquis” que ni un ladrido oyí que pegara, taba más asustada que nosotros, onde que taban cayendo un chingo (con perdón de Usté) de rayos y nomás retumbaba y retumbaba el Cielo. Con la escoba, me puse a barrer l´agua pa juera del cuarto, tuve saque y saque agua pos no paraba de cáir, llegó la media noche y seguía cayendo agua y yo barre y barre, ya me habían salido ampollas en mis manos de tanta escoba y nomás no acababa yo, tonces, como me dio hambre, que voy a la cocina y al prender la luz, ¡Chíngale! Me dio toques el pinchi apagador yo creo que por lo empapado que taba yo, tansiquiera me cayí de sentón en el suelo que si no, a la mejor áhi me quedo pegado, me comí un poco de arroz con frijoles, un cacho de bolillo, luego me sequé, me puse mi piyama y me jui a acostar a la cama con mi vieja y mi perrita, áhi nos hicimos bola los tres, yo, por más que quería no lograba que se me quitara una tembladera que me dio, taba yo tan tembeleque que me vieja me aventó hasta la orilla y más porque empecé a destornudar y destornudar, me agarró agarró harto frío y me comenzó a dolor la riuma de mis rodillas, tan siquiera no me echaron pa bajo de la cama porque me pasé toda la noche retorciéndome como nisticuil, nomás no me jayaba, me sentía todo mojado y asina hasta otro día, que, medio acatarrado y ronco, me puse a sacar l´agua del cuarto. ¡Ah qué pinchi aguacerazo cayó y qué pinchi sustazo con el rayo ese! ¡Un día de éstos me va a dar el patatús!.

CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO.- Retomamos este tema por la importancia que tiene la posible pérdida de la visión. Ya sea polvo, tierra, una basurita, una pestaña o lo que sea, cuando entra en el ojo, de inmediato se siente la presencia de dicho cuerpo extraño y aunque produzca molestia o ardor, no hay que tallarle, para nada, porque si se talla, se despule la conjuntiva que es la capa externa del ojo. Con la restregada, se irrita más el ojo y si es un cuerpo extraño áspero o filoso, se puede dañar a la córnea que es una membrana dura y transparente ubicada en la parte anterior del ojo, por debajo de la conjuntiva. Hay que dejar que el ojo llore para que la lágrima “lave” al ojo y remueva el objeto. Aplicarse agua limpia abundante o solución salina puede ayudar a salir a la basurita y si persiste el cuerpo extraño, el médico será el indicado para sacarlo con mucho cuidado. Cuando es una rebaba, esquirla metálica o vidrio, puede ser peligroso, si hay un objeto clavado o incrustado en el ojo, no intente sacarlo, proceda a vendar ambos ojos, incluso el sano, para evitar movimiento de los ojos que puedan lesionar más al ojo afectado y, debe ser llevado con el oftalmólogo para que proceda a su remoción. Las gotas vasoconstrictoras, las que quitan lo rojo al ojo, no deben usarse a menos que se cerciore que ya no queda cuerpo extraño, de otro modo se puede complicar la evolución.