Dentro de las muchas cuestiones políticas que se manejan en las redes sociales, se habla de un posible interinato en Guerrero, donde el Gobernador Héctor Astudillo Flores solicite licencia para separarse del cargo y que este sea ocupado por alguno de los políticos que se proponen en los comentarios de las redes. Obviamente se trata de un interinato fallido, pero el asunto sirve de tema para mucha gente.

Mientras que en otras entidades como Michoacán, Oaxaca y Chiapas, los bloqueos carreteros, vandalismo y enfrentamientos entre grupos opositores son la sopa de todos los días, en Guerrero desde que tomó posesión el actual mandatario, se terminaron esas protestas masivas y hoy son unos cuantos los que realizan protestas en las calles y carreteras, pero su acción no genera trastornos serios como sucedía en el 2015.

El diálogo con los diversos sectores sociales es permanente y debido a eso se ha reducido en gran medida la inconformidad ciudadana. Muchos de los conflictos que se vislumbran son producto de diferencias entre los grupos organizados y los ayuntamientos; pero tampoco logran provocar desórdenes masivos como hasta hace poco sucedía en nuestra entidad.

La economía está funcionando y se apoya a los grupos de emprendedores y productores del campo con inversiones que deben producir resultados positivos, en el corto plazo. El DIF Guerrero con su Presidenta al frente: la Señora Mercedes Calvo de Astudillo, ha subido en la estadística nacional hasta el segundo sitio, por el número de apoyos, acciones y beneficios que entrega a las familias más necesitadas de Guerrero.

El sector educativo, que ha sido el más radical, se encuentra trabajando en un marco de normalidad y los Maestros en su gran mayoría, se están sumando a los ordenamientos de la Reforma Educativa. Esto ha permitido dar orden y tranquilidad a la sociedad guerrerense. Las inversiones en infraestructura se dan en todos los municipios de nuestra entidad y la obra pública en todos sus tamaños, es una realidad en el actual gobierno.

Cierto es que la inseguridad sigue siendo un flagelo y el principal problema que aqueja a nuestra entidad, pero se han evitado los grandes incendios como el que se pretendía hacer en la Tierra Caliente; se toman medidas que permitirán ir saliendo poco a poco de este problema, que es de nivel nacional y si otros Estados con mayor desarrollo que Guerrero no lo han podido solucionar, mucho menos aquí, donde somos el principal productor de amapola, la única droga de gran valor que se cultiva en México y tiene gran demanda en los Estados Unidos.

A pesar de que en otros estados como Tamaulipas, Edomex, Sonora, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, la Ciudad de México, Nuevo León, etc., la violencia e inseguridad son problemas de igual magnitud que en Guerrero, nadie anda pidiendo la renuncia de sus Gobernadores porque estos cumplen con sus funciones básicas y luchan con lo que tienen –que nunca es suficiente- para combatir a esos flagelos.

En Guerrero tenemos a un Gobernante, Héctor Astudillo, que trabaja todos los días intensamente para solucionar los problemas integrales de nuestro Estado, sostiene un contacto permanente con todos los sectores sociales y realiza una buena administración de las finanzas a su cargo. Quienes piden su renuncia lo hacen sin bases fundamentales y más bien, guiados por razones personales.

IGUALA; NO MÁS INVASIONES.

De manera tajante, el Presidente Municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, advirtió que no se permitirá que nadie quebrante el Estado de Derecho en ese municipio, porque las leyes son para respetarse y quienes actúen fuera de la legalidad serán castigados y no caerán en chantajes o presiones de nadie, porque no es lo correcto.

Lo anterior surgió luego de que el conocido líder de invasores de tierras y dirigente de la asociación civil “Unidos por Iguala”, Eleazar Vargas Lara, fuera detenido el pasado lunes por haber invadido desde hace meses el área verde de la colonia Nuevo Horizonte.

El Ayuntamiento de Iguala mantuvo intensas negociaciones con este individuo pero siempre se negó a desalojar ese terreno.

De acuerdo a lo dicho por el Doctor Herón Delgado, en Iguala, donde este tipo de casos es por desgracia muy frecuente, ya no se permitirán más invasiones y quien quiera un terreno, tiene que comprarlo en forma legal. Punto.

IMPORTANTE INICIATIVA.

El único Senador por Guerrero que en verdad trabaja, Esteban Albarrán Mendoza, presentó ante la Cámara alta un Punto de Acuerdo para garantizar los derechos de las mujeres Afromexicanas. La iniciativa fue aprobada en forma unánime por la Comisión Permanente.

Dicho acuerdo, que tiene como principal objetivo evitar la discriminación de las mujeres afromexicanas y facilitarles el acceso a la salud, educación, etc., creará mesas interinstitucionales donde participen todas las dependencias inherentes así como los gobiernos estatales, para diseñar y aplicar las acciones correspondientes.

La medida vendrá a beneficiar a miles de mujeres guerrerenses afromexicanas.

