No se regresarán recursos de la obra pública de Acapulco, salió al paso la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla.

La arquitecta Meraza, quien pronto será nombrada titular de esa secretaría, ante le versión publicada acerca de que el municipio regresará a la federación recursos que no se utilizaron para obras, ha señalado que no es así, y que existen 40 obras en proceso que serán terminadas en el mes de junio de este año.

Acerca de las empresas que no han podido cumplir con sus contratos, adelantó que no serán consideradas para recibir obra en este año, que deberán concluirse en diciembre. Y tampoco tienen riesgo alguno para que los recursos sean regresados, porque están en un periodo justo. No son obras pequeñas, aclaró.

De las obras que están en proceso, señaló que se deben terminar en junio, es decir, el mes que inicia. Y con ello se cerraría el 2016, con obras que al momento tienen un avance del 80 o 90 por ciento.

Entre las obras pendientes, señaló que se encuentran aulas escolares, redes de agua potable, drenaje y la avenilla Farallón, entre otras.

Respecto al 2017, aclaró que existe una calendarización que los obligará a terminar las obras este año, y las empresas que hayan concluido satisfactoriamente sus contratos, serán consideradas para el mismo. Siempre de acuerdo a su comportamiento profesional, cumplimiento y calidad.

Explicó que para este año se tienen 350 obras aprobadas, y que pronto se terminará la avenida Cuauhtémoc, y, adelantó que algunas empresas serán sancionadas si no terminan para el mes que viene el contrato que tienen de obra pública.

Hasta donde se sabe, para Acapulco existen en puerta una gran cantidad de proyectos que tiene como propósito relanzar a este puerto como una ciudad turística moderna de primer nivel.

PROYECTOS PARA CHILPANCINGO, está trabajando el presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena. Un nuevo sistema de agua, el Plan de Desarrollo Urbano y el Atlas de Riesgo.

El nuevo proyecto de abastecimiento de agua, puede ser del Borbollón, Papagayo o de Mezcala, anunció el alcalde de la capital.

Aparejado a ello, se trabaja en alternativas para reducir el consumo de energía eléctrica para bombeo de agua para colonias alta de la ciudad y se plantea instalar granjas solares y cisternas distribuidoras de agua.

Acerca del Plan de Desarrollo Municipal se está proyectando para el desarrollo de la ciudad a veinte años, ordenada y sustentable.

El Atlas de Riesgo ya está concluido, anunció el alcalde Leyva Mena, y señaló que éste marca las zonas de riesgo para habitar.